https://sputnikarabic.ae/20231127/ضمن-طقوس-دينية-الرئيس-الأرجنتيني-يقسم-على-دعم-اليهود-وإسرائيل-فيديو-1083518970.html
ضمن طقوس دينية... الرئيس الأرجنتيني يقسم على دعم اليهود وإسرائيل... فيديو
ضمن طقوس دينية... الرئيس الأرجنتيني يقسم على دعم اليهود وإسرائيل... فيديو
شارك الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، حيث أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T10:57+0000
2023-11-27T10:57+0000
2023-11-27T10:57+0000
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وأكد أيضا دعمه الثابت لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"إرهاب حركة حماس"، ودعا إلى عودة الرهائن.كما كشف أنه يريد التعمق بدراسة التلمود والتوراة.وكان الرئيس الأرجنتيني المنتخب قد صرح، يوم أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة الأمريكية.ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 في المئة من الناخبين، إثر فرز 94 في المئة من صناديق الاقتراع.ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
ضمن طقوس دينية... الرئيس الأرجنتيني يقسم على دعم اليهود وإسرائيل... فيديو
شارك الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، حيث أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل.
وأكد أيضا دعمه الثابت لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"إرهاب حركة حماس"، ودعا إلى عودة الرهائن.
كما كشف أنه يريد التعمق بدراسة التلمود والتوراة.
وكان الرئيس الأرجنتيني المنتخب قد صرح، يوم أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".
وبحسب وسائل إعلام، قال ميلي في وقت سابق إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.
والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين
بحصوله على تأييد 55.69 في المئة من الناخبين، إثر فرز 94 في المئة من صناديق الاقتراع.
ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.