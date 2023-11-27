https://sputnikarabic.ae/20231127/عوض-لـسبوتنيك-مصداقية-بي-بي-سي-ضاعت-أمام-الرأي-العام-العالمي--1083518167.html
عوض لـ"سبوتنيك": مصداقية "بي بي سي" ضاعت أمام الرأي العام العالمي
عوض لـ"سبوتنيك": مصداقية "بي بي سي" ضاعت أمام الرأي العام العالمي
أكد نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، إبراهيم عوض، أن "العدد الأكبر من المؤسسات المدعومة من حكومات وأنظمة تقدم الصورة على هواها، وتقلب... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T10:31+0000
2023-11-27T10:31+0000
2023-11-27T10:31+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار عوض إلى أن "التظاهرة الكبيرة التي شهدتها لندن جراء ما تقوم به إسرائيل وحلفاؤها في قطاع غزة، يثبت أن الرأي العام بات يدرك ما يجري ولم يعد يُعير اهتماما لما تبثه "بي بي سي" وأمثالها من الذين يغضّون الطرف عن الجانب الفلسطيني ويحاولون أن يظهروا أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن النفس"، لافتاً إلى أن "المؤسسة تتبع سياسة الحكومة البريطانية ورئيسها الذي قام باحتضان إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة". وشدّد عوض على أن الرأي العام العالمي وخصوصاً الغربي أصبح يفهم الواقع وانتفض من أجل الحقيقة ووجّه صفعة إلى كل المؤسسات التي تزوّر وتفبرك ما يجري في غزة، لافتاً إلى أن مصداقية هذه المؤسسات ضاعت أمام الرأي العام العالمي.وكان صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد اتهموا، في وقت سابق، مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد، قائلين إنها أولت المزيد من الاهتمام للخسائر الإسرائيلية.ونقلت وسائل إعلام رسالة وردت من 8 صحفيين بريطانيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم: "لقد فشلت "بي بي سي" في سرد هذه القصة بدقة بسبب الإغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231124/موظفو-بي-بي-سي-يعترفون-بالمعايير-المزدوجة-عند-تغطية-الحرب-في-غزة--1083457451.html
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العالم, العالم العربي, لبنان
العالم, العالم العربي, لبنان
عوض لـ"سبوتنيك": مصداقية "بي بي سي" ضاعت أمام الرأي العام العالمي
أكد نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، إبراهيم عوض، أن "العدد الأكبر من المؤسسات المدعومة من حكومات وأنظمة تقدم الصورة على هواها، وتقلب الحقيقة كما جرى في "بي بي سي"، لافتاً إلى النقمة التي عكسها الرأي العام البريطاني، الذي قام بطلاء مدخل مكاتب المؤسسة باللون الأحمر جراء انحيازها الواضح لإسرائيل.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار عوض إلى أن "التظاهرة الكبيرة التي شهدتها لندن جراء ما تقوم به إسرائيل وحلفاؤها في قطاع غزة، يثبت أن الرأي العام بات يدرك ما يجري ولم يعد يُعير اهتماما لما تبثه "بي بي سي" وأمثالها من الذين يغضّون الطرف عن الجانب الفلسطيني ويحاولون أن يظهروا أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن النفس"، لافتاً إلى أن "المؤسسة تتبع سياسة الحكومة البريطانية ورئيسها الذي قام باحتضان إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة".
وشدّد عوض على أن الرأي العام العالمي وخصوصاً الغربي أصبح يفهم الواقع وانتفض من أجل الحقيقة ووجّه صفعة إلى كل المؤسسات التي تزوّر وتفبرك ما يجري في غزة، لافتاً إلى أن مصداقية هذه المؤسسات ضاعت أمام الرأي العام العالمي.
وكان صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد اتهموا، في وقت سابق، مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد، قائلين إنها أولت المزيد من الاهتمام للخسائر الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام رسالة وردت من 8 صحفيين بريطانيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم: "لقد فشلت "بي بي سي" في سرد هذه القصة بدقة بسبب الإغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".