https://sputnikarabic.ae/20231127/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-تمديد-الهدنة-بات-سيناريو-مرجحا-ومستعدون-للعودة-إلى-المعارك--1083518830.html
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": تمديد الهدنة بات "سيناريو مرجحا" ومستعدون للعودة إلى المعارك
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": تمديد الهدنة بات "سيناريو مرجحا" ومستعدون للعودة إلى المعارك
شدد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان بسام خلف، على أن "الاحتلال الإسرائيلي توصّل إلى قناعة أن لا مفر لديه من مفاوضة حركة حماس من أجل التبادل، وهذا ما... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T10:54+0000
2023-11-27T10:54+0000
2023-11-27T10:54+0000
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وأردف خلف: "إلا أنه تفاجأ بصلابة عالية من الحركة وعاد ورضخ إلى كل الشروط، مشيراً إلى أن الأمور سارت بشكل جيد أثناء عملية التبادل".وأعلن خلف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تمديد الهدنة بات سيناريو مرجّح ليومين أو أربعة أيام إلى حين الوصول للمرحلة الثانية للإفراج عن الأسرى العسكريين الذين تحتجزهم حركة حماس مقابل الأسرى عند الإسرائيليين".ولفت إلى أن "موضوع التفاوض سيتغيّر ليتحول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار مقابل تصفير السجون، ومشيراً في الوقت عينه إلى أن التهديدات الإسرائيلية هي حرب إعلامية تعوّد أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي بكل مرحلة من المراحل". وحول مصير الغزاويين النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه، أشار خلف إلى أن "المشكلة الإنسانية كبيرة وحجم الدمار الهائل تكشّف بعد الهدنة، لافتاً إلى أن البعض منهم عادوا إلى بيوتهم الصالحة للسكن".
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-إسرائيل-وجهت-رسالة-لقطر-حول-قادة-حماس-لدى-الأخيرة-1083493012.html
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تقارير منوعات, لبنان
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": تمديد الهدنة بات "سيناريو مرجحا" ومستعدون للعودة إلى المعارك
شدد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان بسام خلف، على أن "الاحتلال الإسرائيلي توصّل إلى قناعة أن لا مفر لديه من مفاوضة حركة حماس من أجل التبادل، وهذا ما كان أعلن بنيامين نتنياهو أنه من المحرمات، وحاول الإخلال بالشروط المتفق عليها".
وأردف خلف: "إلا أنه تفاجأ بصلابة عالية من الحركة وعاد ورضخ إلى كل الشروط، مشيراً إلى أن الأمور سارت بشكل جيد أثناء عملية التبادل".
وأعلن خلف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تمديد الهدنة بات سيناريو مرجّح ليومين أو أربعة أيام إلى حين الوصول للمرحلة الثانية للإفراج عن الأسرى العسكريين الذين تحتجزهم حركة حماس مقابل الأسرى عند الإسرائيليين".
ولفت إلى أن "موضوع التفاوض سيتغيّر ليتحول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار مقابل تصفير السجون، ومشيراً في الوقت عينه إلى أن التهديدات الإسرائيلية هي حرب إعلامية تعوّد أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي بكل مرحلة من المراحل".
نحن على أهبة الاستعداد للعودة إلى المعارك ولفترة طويلة وبقوتنا التي كبدنا فيها العدو خسائر كبيرة، هو يريد أن يرفع سقف المفاوضات للحصول على تنازلات من قبل الحركة وذلك لن يحصل.
وحول مصير الغزاويين النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه، أشار خلف إلى أن "المشكلة الإنسانية كبيرة وحجم الدمار الهائل تكشّف بعد الهدنة، لافتاً إلى أن البعض منهم عادوا إلى بيوتهم الصالحة للسكن".