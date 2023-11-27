كوارث طبيعية تضرب الأقاليم الجنوبية لروسيا
12:37 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 27.11.2023)
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شهدت الأقاليم الجنوبية لروسيا الاتحادية تغيرًا جذريًا في الطقس، من الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في مدينة سوتشي، إلى الثلوج المتساقطة والفيضانات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وتسببت هذه الكوراث الطبيعية في تعطيل حركة مرور السكك الحديدية في سوتشي. كما أن التحذير بوجود العواصف لا يزال ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألفا من سكان شبه الجزيرة من دون كهرباء.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العاصفة التي ضربت سوتشي وعواقب الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
أناس يراقبون العاصفة على شاطئ في مدينة سوتشي، الروسية 27 نوفمبر 2023
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أناس يراقبون العاصفة على شاطئ في مدينة سوتشي، الروسية 27 نوفمبر 2023
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أشجار متساقطة في مدينة سيمفيروبول.
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية وأحد سكان منزل تضرر نتيجة الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية وأحد سكان منزل تضرر نتيجة الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
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عواقب الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورنوافذ المتاجر المكسورة على شاطئ الساحل في مدينة سوتشي بعد العاصفة، 27 نوفمبر 2023
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نوافذ المتاجر المكسورة على شاطئ الساحل في مدينة سوتشي بعد العاصفة، 27 نوفمبر 2023
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية في شارع غمرته المياه في شبه جزيرة القرم الروسية.
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية في شارع غمرته المياه في شبه جزيرة القرم الروسية.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورشرفة خارجية مغطاة بالثلوج لمقهى في مدينة سيمفيروبول.
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شرفة خارجية مغطاة بالثلوج لمقهى في مدينة سيمفيروبول.
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عواقب الكارثة الطبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصور
كلب يتخذ من سطح منزل متضرر ملجأ له من كارثة طبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
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كلب يتخذ من سطح منزل متضرر ملجأ له من كارثة طبيعية في شبه جزيرة القرم الروسية.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور
أناس يراقبون العاصفة على شاطئ الساحل في مدينة سوتشي.
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© Sputnik . Alexey Maishev/
أناس يراقبون العاصفة على شاطئ الساحل في مدينة سوتشي.