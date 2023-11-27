https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-غالبية-مجموعة-العشرين-أظهرت-عدم-سماحها-للغرب-باستغلال-المنتدى-لمصالحه-الجيوسياسية-1083525596.html
لافروف: غالبية "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال المنتدى لمصالحه الجيوسياسية
لافروف: غالبية "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال المنتدى لمصالحه الجيوسياسية
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن معظم بلدان العالم الممثلة في قمة "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال هذا المنتدى... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T13:32+0000
2023-11-27T13:32+0000
2023-11-27T13:32+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي: "أكدت القمم الأخيرة لهذه المجموعة قرار معظم بلدان العالم بعدم السماح للغرب بتحويل هذا المنتدى المكرس لمناقشة المشاكل المالية والاقتصادية العالمية، إلى أداة لترويج المخططات الجيوسياسية الضيقة للولايات المتحدة وحلفائها".ووفقا للافروف، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارا وتكرارا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.واستضافت الهند اجتماعًا افتراضيًا لزعماء مجموعة العشرين، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث جمعت القمة الرفيعة المستوى التي عقدت في نيودلهي، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، الدول الأعضاء العشرين بالإضافة إلى تسع دول أخرى، هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.وناقشت القمة الافتراضية النتائج الرئيسة ونقاط العمل التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السنوي للمجموعة في سبتمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-ليس-لدى-روسيا-خطط-غزو-لتخويف-الناس-في-الغرب-1083521592.html
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روسيا, العالم
لافروف: غالبية "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال المنتدى لمصالحه الجيوسياسية
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن معظم بلدان العالم الممثلة في قمة "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال هذا المنتدى لمصالحه الجيوسياسية.
وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي: "أكدت القمم الأخيرة لهذه المجموعة قرار معظم بلدان العالم بعدم السماح للغرب بتحويل هذا المنتدى المكرس لمناقشة المشاكل المالية والاقتصادية العالمية، إلى أداة لترويج المخططات الجيوسياسية الضيقة للولايات المتحدة وحلفائها".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الدول الغربية حاولت "إضفاء الطابع الأوكراني" على جدول أعمال قمة العشرين الكبار في الهند، ولكن دون جدوى.
ووفقا للافروف، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارا وتكرارا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.
وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاغون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.
وقال الوزير: "روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها أي خطط عدوانية أو أي خطط للغزو".
واستضافت الهند اجتماعًا افتراضيًا لزعماء مجموعة العشرين، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث جمعت القمة الرفيعة المستوى التي عقدت في نيودلهي، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، الدول الأعضاء العشرين بالإضافة إلى تسع دول أخرى، هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.
وناقشت القمة الافتراضية النتائج الرئيسة ونقاط العمل التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السنوي للمجموعة في سبتمبر الماضي.