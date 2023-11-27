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https://sputnikarabic.ae/20231127/لن-تبقى-صامدةإعلامي-أمريكي-يكشف-مصير-أوكرانيا-العام-المقبل-1083522639.html
"لن تبقى صامدة"...إعلامي أمريكي يكشف مصير أوكرانيا العام المقبل
"لن تبقى صامدة"...إعلامي أمريكي يكشف مصير أوكرانيا العام المقبل
أشار إعلامي أمريكي إلى أن شركاء أوكرانيا الغربيين يدركون أنه من غير المرجع أن تبقى أوكرانيا صامدة حتى العام المقبل أمام روسيا. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:08+0000
2023-11-27T12:08+0000
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وقال الصحفي الأمريكي، داني هايفونج، في قناته على منصة "يوتيوب"، إن جميع الشركاء الغربيين يقولون إنه من غير المرجع أن تبقى أوكرانيا صامدة حتى العام المقبل أمام روسيا.وخلص الصحفي إلى أن أوكرانيا أصبحت من اليوم الماضي، من حيث أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.وكانت روسيا قد أعربت مراراً وتكراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231127/معارض-أوكراني-يكشف-عن-تكبد-زيلينسكي-الهزيمة-على-جميع-الجبهات-1083517987.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو, العالم

"لن تبقى صامدة"...إعلامي أمريكي يكشف مصير أوكرانيا العام المقبل

12:08 GMT 27.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أشار إعلامي أمريكي إلى أن شركاء أوكرانيا الغربيين يدركون أنه من غير المرجع أن تبقى أوكرانيا صامدة حتى العام المقبل أمام روسيا.
وقال الصحفي الأمريكي، داني هايفونج، في قناته على منصة "يوتيوب"، إن جميع الشركاء الغربيين يقولون إنه من غير المرجع أن تبقى أوكرانيا صامدة حتى العام المقبل أمام روسيا.

وأشار إلى أن الصراع من المرجح أن ينتهي العام المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على أن أوكرانيا تتجه الآن بسرعة نحو الهزيمة.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
معارض أوكراني يكشف عن تكبد زيلينسكي الهزيمة على جميع الجبهات
10:04 GMT
وخلص الصحفي إلى أن أوكرانيا أصبحت من اليوم الماضي، من حيث أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وكانت روسيا قد أعربت مراراً وتكراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
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