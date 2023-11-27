https://sputnikarabic.ae/20231127/ليبيا-انطلاق-فعاليات-تجمع-دول-الساحل-والصحراء-في-طرابلس-بمشاركة-أكثر-من-20-دولة-1083522027.html
ليبيا... انطلاق فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بمشاركة أكثر من 20 دولة
ليبيا... انطلاق فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بمشاركة أكثر من 20 دولة
انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T11:46+0000
2023-11-27T11:46+0000
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وناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا، وفقا لبيان حصلت "سبوتينك" على نسخة منه. وشارك في فعاليات المؤتمر، 20 دولة عربية وأفريقية، إلى جانب عدد من السفراء والممثلين عن الدول المشاركة. وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول، وذلك لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية.وتابع، مؤكدًا أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في طرابلس، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وتسعى الحكومة لتفعيل دوره المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء، وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20231102/استمرار-فعاليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-مدينة-درنة-شرقي-ليبيا-فيديو-1082727392.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
ليبيا... انطلاق فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بمشاركة أكثر من 20 دولة
انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس.
وناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا، وفقا لبيان حصلت "سبوتينك" على نسخة منه.
وشارك في فعاليات المؤتمر، 20 دولة عربية وأفريقية، إلى جانب عدد من السفراء والممثلين عن الدول المشاركة.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول، وذلك لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية.
وتابع، مؤكدًا أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في طرابلس، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وتسعى الحكومة لتفعيل دوره المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء، وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد.