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https://sputnikarabic.ae/20231127/مجلس-الأمن-الروسي-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-تهدد-أمننا-القومي-1083529136.html
مجلس الأمن الروسي: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد أمننا القومي
مجلس الأمن الروسي: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد أمننا القومي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الشبكة الواسعة النطاق من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تشكل... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T15:03+0000
2023-11-27T15:03+0000
روسيا
العالم
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وترأس ميدفيديف اجتماعا للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي، وقال: "إن الشبكة الواسعة النطاق من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطراً جسيماً على مصالحنا الوطنية، ويجب أن يكون الرد على هذه التهديدات وفق تدابير فعالة جديدة".وذكر ميدفيديف أيضًا أن السلطات ستواصل إيلاء اهتمام وثيق لتطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا.وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق، أن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
https://sputnikarabic.ae/20231127/روسيا-تؤكد-نقل-واشنطن-موادا-سامة-إلى-أوكرانيا-1083522516.html
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روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد أمننا القومي

15:03 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الشبكة الواسعة النطاق من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تشكل خطرا جسيما على المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
وترأس ميدفيديف اجتماعا للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي، وقال: "إن الشبكة الواسعة النطاق من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطراً جسيماً على مصالحنا الوطنية، ويجب أن يكون الرد على هذه التهديدات وفق تدابير فعالة جديدة".
وذكر ميدفيديف أيضًا أن السلطات ستواصل إيلاء اهتمام وثيق لتطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، بأن لدى روسيا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة في توريد المواد الكيميائية السامة إلى أوكرانيا.

التخلص من الأسلحة الكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
روسيا تؤكد نقل واشنطن "مواد سامة" إلى أوكرانيا
12:05 GMT
وقال ليسوغورسكي: "نبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن لدينا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في شمال الأطلسي في توريد المواد الكيميائية السامة المجدولة وغير المجدولة، وكذلك وسائل إيصالها، إلى أوكرانيا".
وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق، أن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
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