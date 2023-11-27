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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/مشاهد-لاستهداف-مجموعة-روسية-معقلا-أوكرانيا-من-الألف-إلى-الياء-فيديو-1083524968.html
مشاهد لاستهداف مجموعة روسية معقلا أوكرانيا "من البداية إلى النهاية"... فيديو
مشاهد لاستهداف مجموعة روسية معقلا أوكرانيا "من البداية إلى النهاية"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معاقل أوكرانية بواسطة مسيرات في اتجاه كوبيانسك. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T13:02+0000
2023-11-27T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت الدفاع الروسية مقطعا يظهر فيه قيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير معاقل ومواقع أوكرانية بواسطة طائرات من دون طيار على محور كوبيانسك.وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتجهيز المسيرات الروسية وتحديد المعاقل الأوكرانية وإرسال المسيرات للمواقع المستهدفة وتدميرها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.شاهد أيضا: باستهداف مباغت... "سو-34" الروسية تدمر مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية على محور خيرسون... فيديوشاهد أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديوشاهد أيضا: جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
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نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا

مشاهد لاستهداف مجموعة روسية معقلا أوكرانيا "من البداية إلى النهاية"... فيديو

13:02 GMT 27.11.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 27.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معاقل أوكرانية بواسطة مسيرات في اتجاه كوبيانسك.
ونشرت الدفاع الروسية مقطعا يظهر فيه قيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير معاقل ومواقع أوكرانية بواسطة طائرات من دون طيار على محور كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم الطائرات دون طيار التابعة لوحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" بتدمير نقاط الانتشار المؤقتة ووحدات الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك".

وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتجهيز المسيرات الروسية وتحديد المعاقل الأوكرانية وإرسال المسيرات للمواقع المستهدفة وتدميرها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
شاهد أيضا: باستهداف مباغت... "سو-34" الروسية تدمر مخابئ ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية على محور خيرسون... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يستسلمون "منبطحين" أمام طلائع الجيش الروسي... فيديو
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