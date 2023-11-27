https://sputnikarabic.ae/20231127/معرض-بيروت-العربي-للكتاب-يواصل-فعالياته-إقبال-خجول-وغياب-معظم-دور-النشر-العربية-1083530260.html

معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته... إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية

معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته... إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية

تأكيدًا على دور بيروت كعاصمة للثقافة والمعرفة، يواصل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب فعالياته في دورته الـ 65 بمشاركة أكثر من 100 دار نشر لبنانية وبغياب معظم... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T15:23+0000

2023-11-27T15:23+0000

2023-11-27T15:23+0000

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وتزامن افتتاح معرض الكتاب مع التطورات الأمنية التي شهدتها الحدود الجنوبية للبنان من جهة، ومع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات من جهة ثانية.وقال رئيس "النادي الثقافي العربي" عدنان حمود، لوكالة "سبوتنيك": "المعرض أقيم بظروف استثنائية كبيرة، الأوضاع مشتعلة كانت في الجنوب عند افتتاح المعرض وقد كان لهذا الأمر تأثيرًا كبيرًا على حضور الزوار".وأشار إلى أن "المعرض أقيم للمرة الأولى منذ 64 عامًا بنفس التوقيت، وبالتالي بالنسبة لنا هو نشاط ثقافي بغض النظر عن مردوده المادي، وهو داعم أساسي لاستمرارية النادي"، مشيرًا إلى أن "المعرض يترافق مع أنشطة ثقافية وندوات".وأضاف: "نحن مع هذا المعرض الذي لديه تاريخ، دائمًا نشارك، والجميل أن تعود العلاقة من جديد بقوة مع الكتاب لأنه مفتاح من مفاتيح المعرفة والتقدم، وهو صديق الإنسان على مدى الدهر".وتابع: "الناس بمزاج مختلف في لبنان والمنطقة بسبب أحداث غزة، ولكن إذا استطعنا الخروج من هذا الجو إلى جو آخر من الممكن أن يعطينا أمل أكثر وأن نستعيد دور بيروت في مجال الثقافة والمعرفة وبإعادة توثيق العلاقة مع المناسبات التي تعنينا كمواطنين".وقالت إحدى الزائرات إن "غلاء الأسعار كبير هذه السنة، قصص الأطفال التي كانت بـ 100 ألف ليرة لبنانية ارتفع ثمنها إلى 300 ألف، والتي كانت بـ 5 دولار أصبحت الآن بـ 8 دولار".وأضافت: "الألعاب التعليمية للأطفال مهمة جدًا وهذه السنة ارتفعت أسعارها كثيرًا مقارنة مع السنة الماضية، اشتريت مجموعة أكبر وبسعر أقل، أما الآن كانت لدي قائمة اختصرت منها الكثير واشتريت ما يحتاجه ابني في مدرسته فقط".أما هدى الصغير من "المستقبل الرقمي"، فأكدت أن "الإقبال على المعرض هذا العام ضعيف، العام الماضي كان الإقبال أفضل بكثير، ولكن بالإجمال الإقبال ما زال على الكتب ولكن الأفضلية للكتب المنخفضة الأسعار".

https://sputnikarabic.ae/20231127/رئيس-تحرير-اللواء-زيارة-الموفد-الرئاسي-الفرنسي-إلى-بيروت-لن-يعول-عليها-1083519402.html

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