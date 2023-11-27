https://sputnikarabic.ae/20231127/واشنطن-ترجح-عدم-قبول-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-قبل-نهاية-العام-1083514581.html
واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
قال رئيس اللجنة المختارة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن كييف لن تتلقى مساعدات أمريكية جديدة قبل نهاية عام... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:32+0000
2023-11-27T08:32+0000
2023-11-27T08:32+0000
العالم
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ووفقا لتورنر، سيكون من الصعب للغاية تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام. ويعتقد عضو الكونغرس أن العائق أمام ذلك هو سياسة السلطات الأمريكية فيما يتعلق بحدود البلاد مع المكسيك.وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ناقش المزيد من الخطوات لتعزيز قدرات القوات المسلحة في البلاد.وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ومجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا خصصتا أكثر من 80 مليار دولار لمساعدة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الشيوخ-الأمريكي-يعلن-موعد-التصويت-على-طلبات-بايدن-لتقديم-المساعدة-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083511344.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
قال رئيس اللجنة المختارة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن كييف لن تتلقى مساعدات أمريكية جديدة قبل نهاية عام 2023.
ووفقا لتورنر، سيكون من الصعب للغاية تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام. ويعتقد عضو الكونغرس أن العائق أمام ذلك هو سياسة السلطات الأمريكية فيما يتعلق بحدود البلاد مع المكسيك.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ناقش المزيد من الخطوات لتعزيز قدرات القوات المسلحة في البلاد.
وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ومجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا خصصتا أكثر من 80 مليار دولار لمساعدة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف.