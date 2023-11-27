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https://sputnikarabic.ae/20231127/واشنطن-ترجح-عدم-قبول-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-قبل-نهاية-العام-1083514581.html
واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
قال رئيس اللجنة المختارة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن كييف لن تتلقى مساعدات أمريكية جديدة قبل نهاية عام... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T08:32+0000
2023-11-27T08:32+0000
العالم
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ووفقا لتورنر، سيكون من الصعب للغاية تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام. ويعتقد عضو الكونغرس أن العائق أمام ذلك هو سياسة السلطات الأمريكية فيما يتعلق بحدود البلاد مع المكسيك.وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ناقش المزيد من الخطوات لتعزيز قدرات القوات المسلحة في البلاد.وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ومجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا خصصتا أكثر من 80 مليار دولار لمساعدة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الشيوخ-الأمريكي-يعلن-موعد-التصويت-على-طلبات-بايدن-لتقديم-المساعدة-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083511344.html
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العالم
العالم

واشنطن ترجح عدم قبول حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام

08:32 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ "ستريلا-10"التابعة لقوات "الجنوب" الروسية
عسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ ستريلا-10التابعة لقوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال رئيس اللجنة المختارة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن كييف لن تتلقى مساعدات أمريكية جديدة قبل نهاية عام 2023.
ووفقا لتورنر، سيكون من الصعب للغاية تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام. ويعتقد عضو الكونغرس أن العائق أمام ذلك هو سياسة السلطات الأمريكية فيما يتعلق بحدود البلاد مع المكسيك.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الشيوخ الأمريكي يعلن موعد التصويت على طلبات بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
03:16 GMT
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ناقش المزيد من الخطوات لتعزيز قدرات القوات المسلحة في البلاد.
وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ومجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا خصصتا أكثر من 80 مليار دولار لمساعدة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف.
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