https://sputnikarabic.ae/20231127/وزير-أوكراني-سابق-يتهم-الاتحاد-الأوروبي-بالوهن-بسبب-ضعف-تمويل-كييف--1083523270.html
وزير أوكراني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي "بالوهن" بسبب ضعف تمويل كييف
وزير أوكراني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي "بالوهن" بسبب ضعف تمويل كييف
أفاد وزير الخارجية الأوكراني السابق بافيل كليمكين، بأن الاتحاد الأوروبي يبدو "ضعيفا جدا" بسبب مشكلات تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:31+0000
2023-11-27T12:31+0000
2023-11-27T12:31+0000
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وقال كليمكين: "هذه (المشكلات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى كييف) تجعل الاتحاد الأوروبي بأكمله يبدو ضعيفًا إلى حد ما".وأضاف لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه مشكلة كبيرة ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".وكان مستشار فيكتور أوربان للقضايا السياسية، بالاز أوربان، قد قال في وقت سابق إن المجر اقترحت في قمة الاتحاد الأوروبي أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي أولاً بتطوير استراتيجية جديدة في الصراع في أوكرانيا، ثم تخصيص الأموال لكييف.وقال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، أن موقف المجر بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأوروبية فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا يتشاطره عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة.ويطالب عدد من البلدان بأن تقوم كييف بحساب الأموال التي أنفقت بالفعل؛ وترفض بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي إمكانية زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواصلة التمويل لأوكرانيا، وتقترح أن تقوم المفوضية الأوروبية بشكل مستقل بالعثور على الأموال المطلوبة، وإعادة توزيعها من برامج وبنود إنفاق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231026/المجر-تطلب-تبريرات-مقنعة-من-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-حزمة-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1082485286.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير أوكراني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي "بالوهن" بسبب ضعف تمويل كييف
أفاد وزير الخارجية الأوكراني السابق بافيل كليمكين، بأن الاتحاد الأوروبي يبدو "ضعيفا جدا" بسبب مشكلات تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
وقال كليمكين: "هذه (المشكلات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى كييف) تجعل الاتحاد الأوروبي بأكمله يبدو ضعيفًا إلى حد ما".
وأضاف لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه مشكلة كبيرة ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن المجر ستمنع تخصيص أموال إضافية إلى أوكرانيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تجد "تبريرات" مقنعة للموافقة على حزمة المساعدات.
وكان مستشار فيكتور أوربان للقضايا السياسية، بالاز أوربان، قد قال في وقت سابق إن المجر اقترحت في قمة الاتحاد الأوروبي أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي أولاً بتطوير استراتيجية جديدة في الصراع في أوكرانيا، ثم تخصيص الأموال لكييف.
وقال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، أن موقف المجر بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأوروبية فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا يتشاطره عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة.
ويجب أن يتم الاتفاق على المساعدة الجديدة لكييف بالإجماع من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023، وإلا، فاعتبارًا من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، لن تتلقى أوكرانيا دعم بروكسل في ميزانيتها. في الوقت الحالي، نشأت خلافات لا يمكن التغلب عليها بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي لا تسمح بإحراز تقدم في حل هذه المشكلة.
ويطالب عدد من البلدان بأن تقوم كييف بحساب الأموال التي أنفقت بالفعل؛ وترفض بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي إمكانية زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواصلة التمويل لأوكرانيا، وتقترح أن تقوم المفوضية الأوروبية بشكل مستقل بالعثور على الأموال المطلوبة، وإعادة توزيعها من برامج وبنود إنفاق أخرى.