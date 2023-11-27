https://sputnikarabic.ae/20231127/وزير-أوكراني-سابق-يتهم-الاتحاد-الأوروبي-بالوهن-بسبب-ضعف-تمويل-كييف--1083523270.html

وزير أوكراني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي "بالوهن" بسبب ضعف تمويل كييف

وزير أوكراني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي "بالوهن" بسبب ضعف تمويل كييف

أفاد وزير الخارجية الأوكراني السابق بافيل كليمكين، بأن الاتحاد الأوروبي يبدو "ضعيفا جدا" بسبب مشكلات تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا. 27.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال كليمكين: "هذه (المشكلات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى كييف) تجعل الاتحاد الأوروبي بأكمله يبدو ضعيفًا إلى حد ما".وأضاف لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هذه مشكلة كبيرة ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".وكان مستشار فيكتور أوربان للقضايا السياسية، بالاز أوربان، قد قال في وقت سابق إن المجر اقترحت في قمة الاتحاد الأوروبي أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي أولاً بتطوير استراتيجية جديدة في الصراع في أوكرانيا، ثم تخصيص الأموال لكييف.وقال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، أن موقف المجر بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأوروبية فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا يتشاطره عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة.ويطالب عدد من البلدان بأن تقوم كييف بحساب الأموال التي أنفقت بالفعل؛ وترفض بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي إمكانية زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواصلة التمويل لأوكرانيا، وتقترح أن تقوم المفوضية الأوروبية بشكل مستقل بالعثور على الأموال المطلوبة، وإعادة توزيعها من برامج وبنود إنفاق أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20231026/المجر-تطلب-تبريرات-مقنعة-من-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-حزمة-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1082485286.html

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