https://sputnikarabic.ae/20231127/وزير-الخارجية-المصري-تهجير-سكان-غزة-مرفوض-دوليا-وإسرائيل-تعوق-دخول-المساعدات-للقطاع-1083519279.html

وزير الخارجية المصري: تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات للقطاع

وزير الخارجية المصري: تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات للقطاع

شارك وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماعات المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من ‏أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه في... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T11:24+0000

2023-11-27T11:24+0000

2023-11-27T11:24+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078767637_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_543b895cf778fe9441c65fac91416621.jpg

وأكد شكري خلال كلمته في المنتدى، أن "وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها… وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي عليها".وتابع، مشيرًا إلى أن "حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار في مجلس الأمن".والتقى وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في برشلونة، مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل أباريس، للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط.وسبق لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عبّر خلال الشهر الجاري، عن استنكاره لتصريحات وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول "الهجرية الطوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي "الحل الإنساني الصحيح".وأكد شكري في تصريحات منشورة على صفحة وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل، أن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي".

https://sputnikarabic.ae/20231127/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-رابع-أيام-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083510305.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي