https://sputnikarabic.ae/20231127/وزير-الخارجية-المصري-تهجير-سكان-غزة-مرفوض-دوليا-وإسرائيل-تعوق-دخول-المساعدات-للقطاع-1083519279.html
وزير الخارجية المصري: تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات للقطاع
وزير الخارجية المصري: تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات للقطاع
شارك وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماعات المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه في... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T11:24+0000
2023-11-27T11:24+0000
2023-11-27T11:24+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078767637_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_543b895cf778fe9441c65fac91416621.jpg
وأكد شكري خلال كلمته في المنتدى، أن "وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها… وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي عليها".وتابع، مشيرًا إلى أن "حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار في مجلس الأمن".والتقى وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في برشلونة، مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل أباريس، للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط.وسبق لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عبّر خلال الشهر الجاري، عن استنكاره لتصريحات وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول "الهجرية الطوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي "الحل الإنساني الصحيح".وأكد شكري في تصريحات منشورة على صفحة وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل، أن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20231127/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-رابع-أيام-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083510305.html
مصر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078767637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9d2415d370c10e03254169055cf2344.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
وزير الخارجية المصري: تهجير سكان غزة مرفوض دوليا وإسرائيل تعوق دخول المساعدات للقطاع
شارك وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماعات المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه في العام الحالي، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد شكري خلال كلمته في المنتدى، أن "وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها… وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي عليها".
وتابع، مشيرًا إلى أن "حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار في مجلس الأمن".
وشدد شكري على أن "التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه".
والتقى وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في برشلونة، مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل أباريس، للمشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط.
وسبق لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عبّر خلال الشهر الجاري، عن استنكاره لتصريحات وزير المال الإسرائيلي
، بتسلئيل سموتريتش، حول "الهجرية الطوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي "الحل الإنساني الصحيح".
وأكد شكري في تصريحات منشورة على صفحة وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل، أن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي".