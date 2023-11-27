https://sputnikarabic.ae/20231127/وفد-تركي-يزور-سان-بطرسبورغ-الروسية-في-ديسمبر-لمناقشة-مشروع-مركز-الغاز-1083511780.html

وفد تركي يزور سان بطرسبورغ الروسية في ديسمبر لمناقشة مشروع "مركز الغاز"

وفد تركي يزور سان بطرسبورغ الروسية في ديسمبر لمناقشة مشروع "مركز الغاز"

أفاد مصدر تركي، اليوم الاثنين، بأن وفدا تركيا سيزور مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمناقشة مشروع "مركز الغاز"، وبحسب المعلومات الأولية في النصف الأول من ديسمبر/... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T05:04+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نعم، بالواقع توجد مثل هذه الفكرة. لقد عبرنا عن هذه النية في المفاوضات مع زملائنا الروس. الاتفاق جار حاليًا، ولكن مبدئيًا، سيكون في النصف الأول من ديسمبر".وأمس الأحد، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركات الروسية والتركية، بشأن مركز الغاز التركي، فيما يخطط الوفد التركي لزيارة سان بطرسبورغ، حيث سيتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن بدء تنفيذ المشروع في المستقبل القريب.وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "فيما يتعلق بمركز الغاز التركي، فهناك تفاعل وثيق بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "بوتاس" التركية، ويجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق".وفي ومايو/ أيار الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشروع "مركز الغاز" المزمع بناؤه في تركيا، مؤكدا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.وقال أردوغان: "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن تحول نقل الغاز من "السيلين الشماليين" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، كما أوعز الرئيسان الروسي والتركي، بالعمل على تفاصيل هذا المشروع بدقة وسرعة.وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر العام الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-وأردوغان-يبحثان-مشروع-مركز-الغاز-وأنقرة-تسعى-لاستكمال-المشروع-في-أقرب-وقت-1071956030.html

https://sputnikarabic.ae/20231125/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يوجد-تعاون-وثيق-بين-الشركات-في-بلادنا-ومثيلاتها-التركية-بشأن-منصة-الغاز-1083471078.html

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