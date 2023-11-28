https://sputnikarabic.ae/20231128/أشياء-كانت-إسرائيل-تستطيع-فعلها-بـ29-مليار-دولار-أنفقتها-عسكريا-في-حرب-غزة؟-1083555234.html

أشياء كانت إسرائيل تستطيع فعلها بـ29 مليار دولار أنفقتها عسكريا في حرب غزة؟

أشياء كانت إسرائيل تستطيع فعلها بـ29 مليار دولار أنفقتها عسكريا في حرب غزة؟

كشف البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التقديرية للتكلفة الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها البلاد بسبب الحرب التي تخوضها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، في مواجهة... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T13:17+0000

2023-11-28T13:17+0000

2023-11-28T13:17+0000

اقتصاد

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقدرت أرقام البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي خصصت للإنفاق الدفاعي بـ 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة ومدفوعات الدين العام وفقدان الإيرادات الضريبية.ووصلت التكاليف الإجمالية إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار، بحسب المصدر.واعتبر خبراء في مجال الاقتصاد أن هذا الرقم ضخم جدا بالمقارنة بالمدة الزمنية التي استمر فيها الصراع الحالي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر.أشياء كانت تستطيع إسرائيل فعلها بـ29 مليار دولارودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت 4 أيام، قبل تجديدها أمس الاثنين ليومين إضافيين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231128/أول-تأثير-اقتصادي-دولي-عميق-يصيب-إسرائيل-على-خلفية-عمليات-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1083542233.html

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اقتصاد, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة