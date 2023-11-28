https://sputnikarabic.ae/20231128/أطباء-يعثرون-على-شيء-غريب-داخل-جمجمة-رجل-صور-وفيديو-1083542849.html

أطباء يعثرون على شيء غريب داخل جمجمة رجل... صور وفيديو

أطباء يعثرون على شيء غريب داخل جمجمة رجل... صور وفيديو

اكتشف الأطباء في جمجمة رجل فيتنامي كان يعاني من صداع شديد وحتى فقدان البصر التدريجي، خلال الأشهر الخمسة الماضية، جسما غريبا. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T08:39+0000

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تم إدخال الرجل، الذي لم يذكر اسمه، مؤخرًا إلى مستشفى الصداقة الكوبية في مدينة دونج هوي في مقاطعة كوانج بينه في فيتنام، بعد أن اشتكى من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.عندما سئل الرجل عن حالته، لم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت جسمان غريبان داخل الجمجمة، يبرزان من أنفه إلى دماغه. وبعد الفحص الدقيق، تم التعرف على الجسمين على أنها عيدان تناول الطعام مكسورة.عند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عامًا في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقًا حادثة كان متورطًا فيها قبل خمسة أشهر والتي يمكن أن تساعد في تفسير وضعه.أثناء خروجه في إحدى الليالي، دخل الرجل في مشاجرة وانتهى به الأمر في غرفة الطوارئ. ويعتقد أن الرجل الآخر أدخل عيدان تناول الطعام في جمجمته، من خلال الأنف، لكنه لا يتذكر ما حدث بالفعل، حسب موقع "أوديتي سينترال".وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، إلى جانب الجراحة المجهرية لإغلاق الناسور القحفي للمريض وإزالة زوج عيدان تناول الطعام المكسورة.

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