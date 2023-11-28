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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/أوكرانيا-ليست-الولاية-51عضو-كونغرس-أمريكية-تطلب-وقف-المساعدات-لكييف-1083543243.html
"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف
"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف
طالبت عضو الكونغرس الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بلادها بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T08:52+0000
2023-11-28T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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نشرت غرين على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" منشورًا طالبت فيه بالاهتمام بالقضايا الداخلية ممثلة بأمن الحدود.ووصفت غرين أي اقتراح يتضمن الجمع بين قضية أمن الحدود الأمريكية والتمويل بملايين الدولارات لأوكرانيا بمثابة الـ"صفعة على وجه الأمريكيين".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-في-أوكرانيا-1083540029.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف

08:52 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورإطلالة على مبنى الكابيتول في واشنطن
إطلالة على مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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طالبت عضو الكونغرس الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بلادها بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية.
نشرت غرين على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" منشورًا طالبت فيه بالاهتمام بالقضايا الداخلية ممثلة بأمن الحدود.
وقالت: "لا ينبغي الجمع بين أمن حدود الولايات المتحدة وتمويل الصراع الخاسر في أوكرانيا. أوكرانيا ليست الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة".
ووصفت غرين أي اقتراح يتضمن الجمع بين قضية أمن الحدود الأمريكية والتمويل بملايين الدولارات لأوكرانيا بمثابة الـ"صفعة على وجه الأمريكيين".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
07:55 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.
وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
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