https://sputnikarabic.ae/20231128/أوكرانيا-ليست-الولاية-51عضو-كونغرس-أمريكية-تطلب-وقف-المساعدات-لكييف-1083543243.html
"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف
"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف
طالبت عضو الكونغرس الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بلادها بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T08:52+0000
2023-11-28T08:52+0000
2023-11-28T08:52+0000
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نشرت غرين على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" منشورًا طالبت فيه بالاهتمام بالقضايا الداخلية ممثلة بأمن الحدود.ووصفت غرين أي اقتراح يتضمن الجمع بين قضية أمن الحدود الأمريكية والتمويل بملايين الدولارات لأوكرانيا بمثابة الـ"صفعة على وجه الأمريكيين".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-في-أوكرانيا-1083540029.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
"أوكرانيا ليست الولاية 51"...عضو كونغرس أمريكية تطلب وقف المساعدات لكييف
طالبت عضو الكونغرس الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بلادها بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية.
نشرت غرين على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" منشورًا طالبت فيه بالاهتمام بالقضايا الداخلية ممثلة بأمن الحدود.
وقالت: "لا ينبغي الجمع بين أمن حدود الولايات المتحدة وتمويل الصراع الخاسر في أوكرانيا. أوكرانيا ليست الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة".
ووصفت غرين أي اقتراح يتضمن
الجمع بين قضية أمن الحدود الأمريكية والتمويل بملايين الدولارات لأوكرانيا بمثابة الـ"صفعة على وجه الأمريكيين".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرًا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.
وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفًا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.