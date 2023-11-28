https://sputnikarabic.ae/20231128/إسرائيل-تعلن-تسلم-12-رهينة-مفرج-عنها-من-جانب-حماس-1083567275.html
إسرائيل تعلن تسلم 12 محتجزا تم إطلاق سراحهم من قبل "حماس"... فيديو
إسرائيل تعلن تسلم 12 محتجزا تم إطلاق سراحهم من قبل "حماس"... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 12 محتجزا (10 إسرائيليين و2 أجانب) في غزة، أصبحوا في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تسلمهم الصليب الأحمر، وذلك في إطار... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T19:20+0000
2023-11-28T19:20+0000
2023-11-28T19:32+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "بناءً على المعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، هناك 12 محتجزا، من بينهم 10 إسرائيليين ومواطنين أجنبيين، في طريقهم نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف البيان: "المحتجزون في طريقهم من مصر إلى معبر كرم أبو سالم للقاء قواتنا".وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حركة "حماس"، منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن تسلم 12 محتجزا تم إطلاق سراحهم من قبل "حماس"... فيديو
19:20 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 19:32 GMT 28.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 12 محتجزا (10 إسرائيليين و2 أجانب) في غزة، أصبحوا في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تسلمهم الصليب الأحمر، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع "حماس".
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان، إنه "بناءً على المعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، هناك 12 محتجزا، من بينهم 10 إسرائيليين ومواطنين أجنبيين، في طريقهم نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان: "المحتجزون في طريقهم من مصر إلى معبر كرم أبو سالم للقاء قواتنا".
وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حركة "حماس"، منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس
"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.
وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.