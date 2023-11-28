عربي
https://sputnikarabic.ae/20231128/إصابة-4-فلسطينيين-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-طوباس-فيديو-1083543951.html
إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طوباس... فيديو
إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طوباس... فيديو
وقع تبادل لإطلاق النار، صباح اليوم الثلاثاء، بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T09:25+0000
2023-11-28T09:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_eac151b75819d68f50f3efe8f165579b.jpg
جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة الفلسطينية، بدعوى اعتقال مطلوبين.وقالت هيئة البث الرسمية "كان": "قوات خاصة تعمل الآن في بلدة طوباس لاعتقال مطلوبين، وهناك تبادل لإطلاق النار".من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "أربعة شبان أصيبوا، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طوباس".وأضافت نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وآخرين بشظايا الرصاص الحي، ورابع بالرصاص المتفجر في الساق اليسرى".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر مدينة طوباس من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدد من أحيائها، وحاصرت أحد المنازل، وطالبت شابا بتسليم نفسه، حيث احتجزت عددا من أقاربه، واستجوبتهم ميدانيا، وسط اندلاع مواجهات، وفق ذات المصدر.وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية، تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 241 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 3 آلاف، واعتقل 3260 فلسطينيا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إيران-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-احتمال-استخدام-إسرائيل-الأسلحة-الكيمياوية-خلال-الحرب-على-غزة-1083538100.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_19365699ff42e6305d07ff3313eb3f37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طوباس... فيديو

09:25 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وقع تبادل لإطلاق النار، صباح اليوم الثلاثاء، بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة الفلسطينية، بدعوى اعتقال مطلوبين.
وقالت هيئة البث الرسمية "كان": "قوات خاصة تعمل الآن في بلدة طوباس لاعتقال مطلوبين، وهناك تبادل لإطلاق النار".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "أربعة شبان أصيبوا، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طوباس".
وأضافت نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وآخرين بشظايا الرصاص الحي، ورابع بالرصاص المتفجر في الساق اليسرى".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
إيران تطالب بإجراء تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية خلال الحرب على غزة
06:31 GMT
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر مدينة طوباس من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدد من أحيائها، وحاصرت أحد المنازل، وطالبت شابا بتسليم نفسه، حيث احتجزت عددا من أقاربه، واستجوبتهم ميدانيا، وسط اندلاع مواجهات، وفق ذات المصدر.
وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية، تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 241 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 3 آلاف، واعتقل 3260 فلسطينيا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور07:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала