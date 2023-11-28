https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-البنتاغون-ليس-لديه-ما-يكفي-من-الأموال-لتعزيز-قواته-في-الشرق-الأوسط-1083568082.html

إعلام: البنتاغون ليس لديه ما يكفي من الأموال لتعزيز قواته في الشرق الأوسط

إعلام: البنتاغون ليس لديه ما يكفي من الأموال لتعزيز قواته في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لا تملك الأموال الكافية لبناء قوة عسكرية في الشرق الأوسط. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T20:24+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أمر البنتاغون، وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإرسال حاملة طائرات إضافية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة ومئات من القوات الأمريكية إلى المنطقة".وأوضحت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، أن البنتاغون لا يملك حاليا سوى أموال محدودة مخصصة ضمن ميزانية السنة المالية السابقة، في حين لم يتم اعتماد ميزانية دائمة للعام الحالي بعد.ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231127/إيران-أمريكا-تحاول-تحقيق-أهدافها-العسكرية-غير-المنجزة-في-غزة-عبر-الوسائل-السياسية-بمجلس-الأمن-1083516755.html

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