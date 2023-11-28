https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-رئيس-الموساد-يصل-إلى-قطر-بالتزامن-مع-وصول-مدير-الاستخبارات-الأمريكية-1083554474.html

إعلام: رئيس الموساد يصل إلى قطر بالتزامن مع وصول مدير الاستخبارات الأمريكية

إعلام: رئيس الموساد يصل إلى قطر بالتزامن مع وصول مدير الاستخبارات الأمريكية

وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، إلى قطر بعد يوم من تمديد إطار الهدنة بين "حماس" وإسرائيل. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T12:33+0000

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وأفادت القناة 12 الإسرئيلية، بأن "رئيس الموساد وصل إلى قطر بالتزامن مع وصول مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وسط حديث عن إمكانية إبرام صفقة أسرى أوسع بعد الانتهاء من الصفقة الحالية".كما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن "مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصل هو الآخر إلى قطر لعقد مفاوضات مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين حول تمديد الهدنة وتبادل المزيد من الأسرى".في هذه الأثناء، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري مطلع، قوله إن "مسؤولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة".وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن اتفاق تمديد الهدنة ليومين إضافيين سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت 4 أيام، قبل تجديدها أمس الاثنين ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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