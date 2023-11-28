https://sputnikarabic.ae/20231128/اكتشاف-نحل-محنط-منذ-زمن-الفراعنة-فيديو--1083559589.html

اكتشاف نحل "محنط" منذ زمن الفراعنة... فيديو

اكتشاف نحل "محنط" منذ زمن الفراعنة... فيديو

أعلنت دراسة جديدة اكتشاف المئات من النحل "المحنط" داخل شرانقها، والتي يعود عمرها إلى ما يقرب من 3 آلاف عام، في موقع حفريات جديد تم اكتشافه على ساحل أوديميرا في... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T14:16+0000

2023-11-28T14:16+0000

2023-11-28T14:27+0000

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وبحسب الدراسة التي نشرت في موقع "ساينس تيك دايلي"، فإن الشرانق المكتشفة نتجت عن طريقة تحجر نادرة للغاية، حيث أنه عادة ما يتحلل الهيكل العظمي لهذه الحشرات بسرعة بسبب تركيبته الكيتينية وهو مركب عضوي.ويعتقد أن هذه الشرانق التي تم إنتاجها، منذ ما يقرب من 3 آلاف عام، تحافظ مثل التابوت على الذكور اليافعين من نحلة "إيوسيرا"، الذين لم يروا ضوء النهار أبدا، وهذا هو واحد من 700 نوع من أنواع النحل، الذي لا يزال موجودا في البرتغال، إلى يومنا هذا.وكشف الباحث الرئيسي في الدراسة، كارلوس نيتو دي كارفاليو، أن "الانخفاض الحاد في درجة الحرارة ليلًا في نهاية الشتاء أو الفيضانات المطولة في المنطقة خارج موسم الأمطار، كان من الممكن أن يؤدي إلى موت المئات من هذا النحل الصغير بسبب البرد أو الاختناق وفيما بعد تحنطهم".يمثل اكتشاف هذا النوع من الكائنات فرصة فريدة لدراسة الهندسة المعمارية المحنطة جيدًا لمواقع التعشيش بمزيد من التفصيل وتحديد الأسباب البيئية المحتملة، التي أدت إلى موت النحل وتحنطه الذي أبقى العينات في مثل هذه الحالة الجيدة والحفاظ عليها لمدة 3000 سنة.ووفقا للدراسة، فإن سبب نفوق النحل لا يزال لغزا، ولكن نقص الأوكسجين الناجم عن الفيضانات المفاجئة وما يترتب على ذلك من انخفاض في درجة الحرارة ليلا، قد يكون السبب، إذ شهد الساحل الجنوبي الغربي للبرتغال فترات أكثر برودة قليلًا مع هطول أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء في العصر الجليدي الحديث، وهي ظروف مناخية مناسبة لدراسة هذه الحفريات.

https://sputnikarabic.ae/20231128/دراسة-تفك-لغز-القطعة-المفقودة-من-مشكلة-آلام-الظهر-1083548599.html

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