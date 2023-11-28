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https://sputnikarabic.ae/20231128/الإمارات-والصين-تمددان-اتفاقية-تبادل-عملات-بقيمة-18-مليار-درهم-لمدة-5-سنوات-1083553151.html
الإمارات والصين تمددان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 18 مليار درهم لمدة 5 سنوات
الإمارات والصين تمددان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 18 مليار درهم لمدة 5 سنوات
جدد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين، بقيمة اسمية 18 مليار درهم، (35 مليار يوان صيني)، لمدة 5 سنوات. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:01+0000
2023-11-28T12:01+0000
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وأكد المصرف في بيان له، إن "تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية، لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية".كما أعلن المصرف في بيانه كذلك، عن توقيعه مع بنك الشعب الصيني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما، في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.وأوضح أن المذكرة تهدف أيضا إلى "تعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا".وتشمل المذكرة أيضا في بنودها، "التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين، وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".يأتي إعلان مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، بعد أن وقّع البنك المركزي السعودي مع نظيره الصيني، خلال الشهر الجاري، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإمارات والصين تمددان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 18 مليار درهم لمدة 5 سنوات

12:01 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الصينية اليوان
العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملة الصينية اليوان
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
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تابعنا عبر
جدد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين، بقيمة اسمية 18 مليار درهم، (35 مليار يوان صيني)، لمدة 5 سنوات.
وأكد المصرف في بيان له، إن "تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية، لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية".
كما أعلن المصرف في بيانه كذلك، عن توقيعه مع بنك الشعب الصيني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما، في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
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وأوضح أن المذكرة تهدف أيضا إلى "تعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا".
وتشمل المذكرة أيضا في بنودها، "التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين، وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
يأتي إعلان مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، بعد أن وقّع البنك المركزي السعودي مع نظيره الصيني، خلال الشهر الجاري، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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