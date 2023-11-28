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https://sputnikarabic.ae/20231128/البحرية-الروسية-تتسلم-غواصة-ماجايسك-1083543018.html
البحرية الروسية تتسلم غواصة "ماجايسك"
البحرية الروسية تتسلم غواصة "ماجايسك"
ذكرت شركة "أدميرالتي شيبياردز"، أن اليوم الثلاثاء، سيكون هناك حفل رسمي لرفع علم البحرية الروسية على الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء" ماجايسك... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T08:41+0000
2023-11-28T08:41+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وسترفع الغواصة " ماجايسك بروجيكت 636" التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تم بناؤها في مصانع بناء السفن الأميرالية (جزء من الشركة المتحدة لبناء السفن)، علم البحرية الروسية، اليوم الثلاثاء، وستنضم إلى الأسطول الروسي."ماجايسك" هي الغواصة الخامسة من بين ست غواصات ضمن سلسلة الأسطول المحيط الهادئ الروسي، تواصل مصانع بناء السفن الأميرالية ببناء الغواصة السادسة من هذا المشروع "ياكوتسك".وتنتمي غواصات هذا المشروع إلى الجيل الثالث، ويبلغ وزنها 3.95 ألف طن، وسرعتها تحت الماء 18 عقدة، وعمق الغوص 300 متر، وطاقم مكون من 52 شخصًا، وتتحمل إبحار 45 يومًا، ومدى إبحاره تحت الماء وبسرعة اقتصادية 400 ميل.وتم تجهيز غواصات "ماجايسك" بأحدث نظام ملاحة بالقصور الذاتي، ونظام معلومات وتحكم آلي حديث، وأسلحة صاروخية عالية الدقة، وأسلحة طوربيد قوية، والغواصات مسلحة بطوربيدات عيار 533 ملم (ستة أجهزة)، وألغام ونظام صاروخي كاليبر، ويمكنهم اكتشاف الهدف على مسافة أكبر بثلاث إلى أربع مرات من المسافة التي يستطيع العدو اكتشافهم منها، وبسبب قدرتها على التخفي، أطلق حلف شمال الأطلسي على هذه الغواصات اسم "الثقوب السوداء".
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

البحرية الروسية تتسلم غواصة "ماجايسك"

08:41 GMT 28.11.2023
© AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKYغواصة روسية أكولا
غواصة روسية أكولا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY
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ذكرت شركة "أدميرالتي شيبياردز"، أن اليوم الثلاثاء، سيكون هناك حفل رسمي لرفع علم البحرية الروسية على الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء" ماجايسك بروجيكت 636".
وسترفع الغواصة " ماجايسك بروجيكت 636" التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تم بناؤها في مصانع بناء السفن الأميرالية (جزء من الشركة المتحدة لبناء السفن)، علم البحرية الروسية، اليوم الثلاثاء، وستنضم إلى الأسطول الروسي.
"ماجايسك" هي الغواصة الخامسة من بين ست غواصات ضمن سلسلة الأسطول المحيط الهادئ الروسي، تواصل مصانع بناء السفن الأميرالية ببناء الغواصة السادسة من هذا المشروع "ياكوتسك".
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تم توقيع عقد بناء غواصة "ماجايسك" لأسطول المحيط الهادئ في سبتمبر/ أيلول عام 2016، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، دخلت الغواصة الرابعة من نوعها "أوفا" إلى الأسطول، وفي السابق، كان الأسطول يضم الغواصات الثلاث الأولى من السلسلة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، و"فولخوف"، و"ماجادان".

وتنتمي غواصات هذا المشروع إلى الجيل الثالث، ويبلغ وزنها 3.95 ألف طن، وسرعتها تحت الماء 18 عقدة، وعمق الغوص 300 متر، وطاقم مكون من 52 شخصًا، وتتحمل إبحار 45 يومًا، ومدى إبحاره تحت الماء وبسرعة اقتصادية 400 ميل.
وتم تجهيز غواصات "ماجايسك" بأحدث نظام ملاحة بالقصور الذاتي، ونظام معلومات وتحكم آلي حديث، وأسلحة صاروخية عالية الدقة، وأسلحة طوربيد قوية، والغواصات مسلحة بطوربيدات عيار 533 ملم (ستة أجهزة)، وألغام ونظام صاروخي كاليبر، ويمكنهم اكتشاف الهدف على مسافة أكبر بثلاث إلى أربع مرات من المسافة التي يستطيع العدو اكتشافهم منها، وبسبب قدرتها على التخفي، أطلق حلف شمال الأطلسي على هذه الغواصات اسم "الثقوب السوداء".
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