https://sputnikarabic.ae/20231128/البنك-المركزي-الإسرائيلي-يكشف-عن-تكلفة-الحرب-التي-تخوضها-البلاد-1083538826.html
البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن تكلفة الحرب التي تخوضها البلاد
البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن تكلفة الحرب التي تخوضها البلاد
قدّر البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدتها البلاد بسبب الحرب التي تخوضها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:05+0000
2023-11-28T07:05+0000
2023-11-28T07:10+0000
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أشار البنك المركزي إلى حجم التكاليف التي قسمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة ومدفوعات الدين العام وفقدان الإيرادات الضريبية.هذا وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231128/أنتم-محميون-إلى-أقصى-درجة-السنوار-يلتقى-محتجزين-إسرائيليين-داخل-نفق-في-غزة-1083535441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن تكلفة الحرب التي تخوضها البلاد
07:05 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 28.11.2023)
قدّر البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدتها البلاد بسبب الحرب التي تخوضها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
أشار البنك المركزي إلى حجم التكاليف التي قسمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة ومدفوعات الدين العام وفقدان الإيرادات الضريبية.
بحسب البنك، فإن التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.
هذا وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف
الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.