عربي
https://sputnikarabic.ae/20231128/الخارجية-البلغارية-تؤكد-السماح-لطائرة-لافروف-بالتحليق-في-أجواء-البلاد-1083537770.html
الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد
الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد
أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للدولة البلقانية في طريقها إلى مقدونيا الشمالية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T06:16+0000
2023-11-28T06:19+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374366_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d4b0391978a96a51e717646b7cf08d.jpg
وذكرت وكالة "بي تي أ" البلغارية أنه تم إصدار التصريح لفرقة الطيران الخاصة "روسيا".وقالت الوكالة: "أكدت وزارة الخارجية البلغارية، مساء الاثنين، أنها أعطت الإذن للطائرة التي تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق عبر المجال الجوي البلغاري في طريقها إلى سكوبيي لحضور اجتماع لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول".ويذكر أنه تم طلب الإذن من وزارة خارجية مقدونيا الشمالية، الدولة التي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023 والجهة المنظمة للاجتماع الثلاثين لمجلس الوزراء. التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة ثلاث ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة.وأشارت وزارة الخارجية البلغارية أيضًا إلى أن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، وفقا للوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-الآن-ليس-الوقت-المناسب-لكي-تفكر-روسيا-في-كيفية-استعادة-العلاقات-مع-أوروبا-1083527513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374366_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_599b80314a9c3e8e22b28853ebb03a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد

06:16 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 06:19 GMT 28.11.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للدولة البلقانية في طريقها إلى مقدونيا الشمالية لحضور قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وذكرت وكالة "بي تي أ" البلغارية أنه تم إصدار التصريح لفرقة الطيران الخاصة "روسيا".
وقالت الوكالة: "أكدت وزارة الخارجية البلغارية، مساء الاثنين، أنها أعطت الإذن للطائرة التي تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق عبر المجال الجوي البلغاري في طريقها إلى سكوبيي لحضور اجتماع لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا
أمس, 14:16 GMT
ويذكر أنه تم طلب الإذن من وزارة خارجية مقدونيا الشمالية، الدولة التي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023 والجهة المنظمة للاجتماع الثلاثين لمجلس الوزراء. التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة ثلاث ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة.
وأشارت وزارة الخارجية البلغارية أيضًا إلى أن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، وفقا للوكالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:27 GMTВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:34 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала