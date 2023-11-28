https://sputnikarabic.ae/20231128/الخارجية-البلغارية-تؤكد-السماح-لطائرة-لافروف-بالتحليق-في-أجواء-البلاد-1083537770.html
الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد
الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد
أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للدولة البلقانية في طريقها إلى مقدونيا الشمالية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T06:16+0000
2023-11-28T06:16+0000
2023-11-28T06:19+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بي تي أ" البلغارية أنه تم إصدار التصريح لفرقة الطيران الخاصة "روسيا".وقالت الوكالة: "أكدت وزارة الخارجية البلغارية، مساء الاثنين، أنها أعطت الإذن للطائرة التي تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق عبر المجال الجوي البلغاري في طريقها إلى سكوبيي لحضور اجتماع لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول".ويذكر أنه تم طلب الإذن من وزارة خارجية مقدونيا الشمالية، الدولة التي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023 والجهة المنظمة للاجتماع الثلاثين لمجلس الوزراء. التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة ثلاث ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة.وأشارت وزارة الخارجية البلغارية أيضًا إلى أن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، وفقا للوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-الآن-ليس-الوقت-المناسب-لكي-تفكر-روسيا-في-كيفية-استعادة-العلاقات-مع-أوروبا-1083527513.html
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العالم
الخارجية البلغارية تؤكد السماح لطائرة لافروف بالتحليق في أجواء البلاد
06:16 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 06:19 GMT 28.11.2023)
أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للدولة البلقانية في طريقها إلى مقدونيا الشمالية لحضور قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وذكرت وكالة "بي تي أ" البلغارية أنه تم إصدار التصريح لفرقة الطيران الخاصة "روسيا".
وقالت الوكالة: "أكدت وزارة الخارجية البلغارية، مساء الاثنين، أنها أعطت الإذن للطائرة التي تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق عبر المجال الجوي البلغاري في طريقها إلى سكوبيي لحضور اجتماع لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول".
ويذكر أنه تم طلب الإذن من وزارة خارجية مقدونيا الشمالية، الدولة التي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023 والجهة المنظمة للاجتماع الثلاثين لمجلس الوزراء. التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة ثلاث ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة.
وأشارت وزارة الخارجية البلغارية أيضًا إلى أن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، وفقا للوكالة
.