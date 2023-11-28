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https://sputnikarabic.ae/20231128/الخارجية-الروسية-الغرب-يتجاهل-الخطاب-النووي-لإسرائيل-بسبب-سياسته-المزدوجة-المعايير-1083547255.html
الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل الخطاب النووي لإسرائيل بسبب سياسته المزدوجة المعايير
الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل الخطاب النووي لإسرائيل بسبب سياسته المزدوجة المعايير
اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الغرب بازدواجية المعايير فيما يتعلق بتجاهله لخطابات المسؤولين الإسرائيليين... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T09:58+0000
2023-11-28T09:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "الغرب يتبنى معايير مزدوجة، ونحن نذكركم اليوم فقط بموقف الغرب، حيث يدين الغرب وينفي ويحاول بكل الطرق الممكنة حظر الأعمال الإرهابية على أراضي دول الشرق الأوسط"، في مقابلة مع قناة "آر تي"، رداً على سؤال حول سبب تجاهل الغرب لخطاب إسرائيل حول الأسلحة النووية.وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف، قد صرّح، في وقت سابق، بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".وكانت حركة "حماس" قد أعلنت ، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231113/إيران-تحذر-من-خطر-السلاح-النووي-الإسرائيلي-1083125950.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, العالم

الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل الخطاب النووي لإسرائيل بسبب سياسته المزدوجة المعايير

09:58 GMT 28.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمفاعل ديمونة الإسرائيلي
مفاعل ديمونة الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الغرب بازدواجية المعايير فيما يتعلق بتجاهله لخطابات المسؤولين الإسرائيليين النووية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "الغرب يتبنى معايير مزدوجة، ونحن نذكركم اليوم فقط بموقف الغرب، حيث يدين الغرب وينفي ويحاول بكل الطرق الممكنة حظر الأعمال الإرهابية على أراضي دول الشرق الأوسط"، في مقابلة مع قناة "آر تي"، رداً على سؤال حول سبب تجاهل الغرب لخطاب إسرائيل حول الأسلحة النووية.

وأضافت: "في حين أن هذه الأعمال الإرهابية هي بالضبط نفس الهجمات الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف على المدن المسالمة في روسيا، وهو ما لا يراه الغرب، وإذا كنت تعتقد أن هذه مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية فقط، فالأمر ليس كذلك".

وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف، قد صرّح، في وقت سابق، بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
إيران تحذر من خطر السلاح النووي الإسرائيلي
13 نوفمبر, 21:55 GMT
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت ، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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