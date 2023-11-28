https://sputnikarabic.ae/20231128/السفير-الفلسطيني-في-موسكو-الوقفة-التضامنية-مع-شعبنا-لهذا-العام-استثنائية-ورسالة-لمن-يهمه-الأمر-1083556959.html

السفير الفلسطيني في موسكو: الوقفة التضامنية مع شعبنا لهذا العام استثنائية ورسالة لمن يهمه الأمر

السفير الفلسطيني في موسكو: الوقفة التضامنية مع شعبنا لهذا العام استثنائية ورسالة لمن يهمه الأمر

وصف السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالاستثنائية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T13:37+0000

2023-11-28T13:37+0000

2023-11-28T13:37+0000

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نظمت السفارة الفلسطينية في روسيا، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وقفة تضامنية. وفي لقاء مع "سبوتنيك"، وصف نوفل الوقفة لهذا العام بالاستثنائية، قائلا: "هذه الوقفة في هذا العام استثنائية لطبيعة الأحداث والإصابات والتضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني في غزة في هذه الكارثة الاجتماعية والإنسانية والتي عمي عنها العالم في التعامل معها، باستثناء الدول الصديقة".وحول إمكانية حصول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد الموافقة على تمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" ليومين، قال نوفل: "هذا ما نأمله والقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول كان موقفها واضحا على النحو التالي، أولا العمل على وقف إطلاق النار والعمل على تبادل السجناء المدنيين على وجه التحديد وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والأدوية لأهلنا في غزة والعمل على أن يتماسك العالم وتقديم رؤية جديدة بوقف إطلاق النار بشكل دائم والذهاب إلى مفاوضات سياسية لحل الدولتين، وهذا موقفنا الذي لم يتغير ونعتقد أنه هناك بداية تغير في المجتمع الدولي نحو هذا الاتجاه".وحول التضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني، قال السفير: "صحيح هذا ما غير الموقف الدولي، في البداية الكثير من الدول الأوروبية وقفت موقفا غير عادل مع إسرائيل، ظلما وزورا، والشعب الفلسطيني منذ 75 عاما يقتل ولم نشهد مثل هذه الائتلاف، لكن الشعوب الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة، أدت لتغير في المواقف الأوروبية بحيث بدؤوا يتحدثون عن رؤية جديدة لعملية السلام، وشهدنا زيارة رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح وتصريحاتهم وخلافهم مع الجانب الإسرائيلي".شهدت الوقفة التضامنية حضورا كبيرا من الجاليات العربية في روسيا بالإضافة لمشاركة المواطنين الروس وسفراء الدول العربية وحضور الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

https://sputnikarabic.ae/20231016/هذه-أرضنا-وباقون-فيها-السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-يتحدث-عن-الوضع-في-قطاع-غزة-1082070783.html

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