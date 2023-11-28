https://sputnikarabic.ae/20231128/السفير-الفلسطيني-في-موسكو-الوقفة-التضامنية-مع-شعبنا-لهذا-العام-استثنائية-ورسالة-لمن-يهمه-الأمر-1083556959.html
السفير الفلسطيني في موسكو: الوقفة التضامنية مع شعبنا لهذا العام استثنائية ورسالة لمن يهمه الأمر
السفير الفلسطيني في موسكو: الوقفة التضامنية مع شعبنا لهذا العام استثنائية ورسالة لمن يهمه الأمر
وصف السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالاستثنائية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T13:37+0000
2023-11-28T13:37+0000
2023-11-28T13:37+0000
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نظمت السفارة الفلسطينية في روسيا، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وقفة تضامنية. وفي لقاء مع "سبوتنيك"، وصف نوفل الوقفة لهذا العام بالاستثنائية، قائلا: "هذه الوقفة في هذا العام استثنائية لطبيعة الأحداث والإصابات والتضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني في غزة في هذه الكارثة الاجتماعية والإنسانية والتي عمي عنها العالم في التعامل معها، باستثناء الدول الصديقة".وحول إمكانية حصول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد الموافقة على تمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" ليومين، قال نوفل: "هذا ما نأمله والقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول كان موقفها واضحا على النحو التالي، أولا العمل على وقف إطلاق النار والعمل على تبادل السجناء المدنيين على وجه التحديد وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والأدوية لأهلنا في غزة والعمل على أن يتماسك العالم وتقديم رؤية جديدة بوقف إطلاق النار بشكل دائم والذهاب إلى مفاوضات سياسية لحل الدولتين، وهذا موقفنا الذي لم يتغير ونعتقد أنه هناك بداية تغير في المجتمع الدولي نحو هذا الاتجاه".وحول التضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني، قال السفير: "صحيح هذا ما غير الموقف الدولي، في البداية الكثير من الدول الأوروبية وقفت موقفا غير عادل مع إسرائيل، ظلما وزورا، والشعب الفلسطيني منذ 75 عاما يقتل ولم نشهد مثل هذه الائتلاف، لكن الشعوب الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة، أدت لتغير في المواقف الأوروبية بحيث بدؤوا يتحدثون عن رؤية جديدة لعملية السلام، وشهدنا زيارة رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح وتصريحاتهم وخلافهم مع الجانب الإسرائيلي".شهدت الوقفة التضامنية حضورا كبيرا من الجاليات العربية في روسيا بالإضافة لمشاركة المواطنين الروس وسفراء الدول العربية وحضور الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
https://sputnikarabic.ae/20231016/هذه-أرضنا-وباقون-فيها-السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-يتحدث-عن-الوضع-في-قطاع-غزة-1082070783.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم, طوفان الأقصى, حصري
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم, طوفان الأقصى, حصري
السفير الفلسطيني في موسكو: الوقفة التضامنية مع شعبنا لهذا العام استثنائية ورسالة لمن يهمه الأمر
حصري
وصف السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالاستثنائية.
نظمت السفارة الفلسطينية في روسيا، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وقفة تضامنية. وفي لقاء مع "سبوتنيك"، وصف نوفل الوقفة لهذا العام بالاستثنائية، قائلا: "هذه الوقفة في هذا العام استثنائية لطبيعة الأحداث والإصابات والتضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني في غزة في هذه الكارثة الاجتماعية والإنسانية والتي عمي عنها العالم في التعامل معها، باستثناء الدول الصديقة".
وأضاف: "هذه الوقفة هي بمثابة إرسال رسالة لمن يهمه الأمر أن روسيا حكومة وشعبا وقيادة هي مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وعدالتها، والحضور اليوم كان ممثلا بحضور كبير للمواطنين الروس، وهذه رسالة قوة ودعم وتأييد وتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة ونحن على ثقة في قدرتنا على تجاوز هذه المحنة بمساعدة الأصدقاء والحلفاء أينما كانوا وتحديدا في روسيا".
وحول إمكانية حصول وقف لإطلاق النار
في قطاع غزة، بعد الموافقة على تمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" ليومين، قال نوفل: "هذا ما نأمله والقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول كان موقفها واضحا على النحو التالي، أولا العمل على وقف إطلاق النار والعمل على تبادل السجناء المدنيين على وجه التحديد وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والأدوية لأهلنا في غزة والعمل على أن يتماسك العالم وتقديم رؤية جديدة بوقف إطلاق النار بشكل دائم والذهاب إلى مفاوضات سياسية لحل الدولتين، وهذا موقفنا الذي لم يتغير ونعتقد أنه هناك بداية تغير في المجتمع الدولي نحو هذا الاتجاه".
وحول التضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني، قال السفير: "صحيح هذا ما غير الموقف الدولي، في البداية الكثير من الدول الأوروبية وقفت موقفا غير عادل مع إسرائيل، ظلما وزورا، والشعب الفلسطيني منذ 75 عاما يقتل ولم نشهد مثل هذه الائتلاف، لكن الشعوب الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة، أدت لتغير في المواقف الأوروبية بحيث بدؤوا يتحدثون عن رؤية جديدة لعملية السلام، وشهدنا زيارة رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح وتصريحاتهم وخلافهم مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع: "هذا الموقف الدولي ينمو بشكل متزايد وأعتقد أنه يمكن الرهان عليه، فعند الحديث عن وقف إطلاق النار فإنه على المجتمع الدولي أن يتداعى لفرض حل للموضوع الفلسطيني، وكما يقال في كثير من الأماكن، فإنه عمليا حل الدولتين هو الضمانة الأساسية لإسرائيل حتى في المرحلة القادمة، وبالتالي على المجتمع الدولي الذي يتحدث عن حل الدولتين أن يسعى فعلا لتثبيت هذا الحل شكلا ومضمونا".
شهدت الوقفة التضامنية حضورا كبيرا من الجاليات العربية في روسيا بالإضافة لمشاركة المواطنين الروس وسفراء الدول العربية وحضور الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.