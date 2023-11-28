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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083536515.html
الطيران الروسي يدمر معاقل ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
الطيران الروسي يدمر معاقل ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طواقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Mi-28H الروسية دمرت نقاط التموضع الأساسية والمركبات المدرعة التابعة... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T03:27+0000
2023-11-28T03:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ الرحلات القتالية، قام طيارو الطيران العسكري بإطلاق صواريخ على النقاط المحصنة التي تم اكتشافها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط التحكم والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن طيران الجيش، خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم بمهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل المظليين، ونقل البضائع العسكرية، وتقديم الدعم الجوي للوحدات التي تقوم بالمهام ضمن إطار العمليات الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1083536263.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الطيران الروسي يدمر معاقل ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك

03:27 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم
طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طواقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز Mi-28H الروسية دمرت نقاط التموضع الأساسية والمركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ الرحلات القتالية، قام طيارو الطيران العسكري بإطلاق صواريخ على النقاط المحصنة التي تم اكتشافها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط التحكم والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:47 GMT
وأوضحت الوزارة أن طيران الجيش، خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم بمهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل المظليين، ونقل البضائع العسكرية، وتقديم الدعم الجوي للوحدات التي تقوم بالمهام ضمن إطار العمليات الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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