https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1083536263.html
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة صدت هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T02:47+0000
2023-11-28T02:47+0000
2023-11-28T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كوبيانسك، خلال تنفيذنا لدفاع نشط، تصدت وحدات المشاة المدرعة التابعة للفرقة العسكرية المشتركة السادسة بدعم من نيران المدفعية لهجمتين من مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية المحمولة 57 على اتجاه سينكوفكا وليمان الأول".بالإضافة إلى ذلك، نجحت مدفعية مجموعة "الغرب" في تدمير محاولات تناوب مقاتلي اللواء الميكانيكي 43 الأوكراني في الخط الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى على الخطوط الأمامية في اتجاه إيفانوفكا وياغودنوي، وفقًا لزيبينسكي.وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 30 جنديًا خلال هجماتها في اتجاه كوبيانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231127/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083524018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة صدت هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه كوبيانسك، خلال تنفيذنا لدفاع نشط، تصدت وحدات المشاة المدرعة التابعة للفرقة العسكرية المشتركة السادسة بدعم من نيران المدفعية لهجمتين من مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية المحمولة 57 على اتجاه سينكوفكا وليمان الأول".
بالإضافة إلى ذلك، نجحت مدفعية مجموعة "الغرب" في تدمير محاولات تناوب مقاتلي اللواء الميكانيكي 43 الأوكراني في الخط الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى على الخطوط الأمامية في اتجاه إيفانوفكا وياغودنوي، وفقًا لزيبينسكي.
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 30 جنديًا خلال هجماتها في اتجاه كوبيانسك
.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.