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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تتصدى-لهجمات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1083536263.html
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة صدت هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T02:47+0000
2023-11-28T02:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كوبيانسك، خلال تنفيذنا لدفاع نشط، تصدت وحدات المشاة المدرعة التابعة للفرقة العسكرية المشتركة السادسة بدعم من نيران المدفعية لهجمتين من مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية المحمولة 57 على اتجاه سينكوفكا وليمان الأول".بالإضافة إلى ذلك، نجحت مدفعية مجموعة "الغرب" في تدمير محاولات تناوب مقاتلي اللواء الميكانيكي 43 الأوكراني في الخط الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى على الخطوط الأمامية في اتجاه إيفانوفكا وياغودنوي، وفقًا لزيبينسكي.وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 30 جنديًا خلال هجماتها في اتجاه كوبيانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231127/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1083524018.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

02:47 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة صدت هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كوبيانسك، خلال تنفيذنا لدفاع نشط، تصدت وحدات المشاة المدرعة التابعة للفرقة العسكرية المشتركة السادسة بدعم من نيران المدفعية لهجمتين من مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الميكانيكية المحمولة 57 على اتجاه سينكوفكا وليمان الأول".
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك
أمس, 12:39 GMT
بالإضافة إلى ذلك، نجحت مدفعية مجموعة "الغرب" في تدمير محاولات تناوب مقاتلي اللواء الميكانيكي 43 الأوكراني في الخط الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى على الخطوط الأمامية في اتجاه إيفانوفكا وياغودنوي، وفقًا لزيبينسكي.
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 30 جنديًا خلال هجماتها في اتجاه كوبيانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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