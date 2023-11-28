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القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-أرتيوموفسك--عاجل--1083552233.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية في منطقة مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:32+0000
2023-11-28T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية على خطوط ومواقع أكثر فائدة في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 135 جنديا، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة.وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "فوستوك"، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات لوحدات لواء المشاة الآلي الـ58، واللواء الميكانيكي الـ72، ولواء الدفاع الإقليمي الـ128، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوغليدار وأوروزنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 75 جنديا، وسيارتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-تدريب-استخدام-المسيرات-الأوكرانية-ومخازن-وقود-1083551826.html
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك

11:32 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 28.11.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Photo / Минобороны России
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية في منطقة مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية على خطوط ومواقع أكثر فائدة في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 3 هجمات للعدو، واستهدفت القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 135 جنديا، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز تدريب استخدام المسيرات الأوكرانية ومخازن وقود
11:42 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "فوستوك"، بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات لوحدات لواء المشاة الآلي الـ58، واللواء الميكانيكي الـ72، ولواء الدفاع الإقليمي الـ128، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوغليدار وأوروزنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 75 جنديا، وسيارتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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