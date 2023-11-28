https://sputnikarabic.ae/20231128/الكشف-عن-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-تديرها-أوكرانيا-1083553421.html
الكشف عن شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات تديرها أوكرانيا
الكشف عن شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات تديرها أوكرانيا
ذكرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا، وتم إلقاء القبض على 21 شخصا، وضبط ما يقرب من 1.5 طن من مادة... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:04+0000
2023-11-28T12:04+0000
2023-11-28T12:04+0000
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وكشفت وزارة الداخلية الروسية في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه "تم إحباط أنشطة غير قانونية لعصابة مخدرات تُدار من أراضي أوكرانيا، وثبت أنه على مدار عدة سنوات، أنشأ المجرمون شبكة كاملة من مختبرات المخدرات في مقاطعات موسكو وبسكوف وريازان، واعتقلت الشرطة 21 متهما، بينهم 12 أوكرانيا".وأثناء التحقيق في القضية، ثبت أن المنظمة الإجرامية تتكون من وحدات منفصلة وظيفيا وإقليميا، وقد ضمت المديرين والمنظمين والقائمين بالتجنيد والكيميائيين الذين أنتجوا الميفيدرون في ستة مختبرات، بالإضافة إلى القيمين والإداريين والمشغلين، وما يسمى بأقسام التسليم والمبيعات.وكانت الشرطة الروسية اعتقلت في حزيران/ تموز العام الماضي، في موسكو رجل الأعمال الأوكراني أوليغ غورجي، بتهمة حيازة الكوكايين بقصد بيعه، وكذلك للاشتباه بتورطه في تمويل الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-تسمم-كبار-موظفي-الاستخبارات-العسكرية-الأوكرانية-بـالفلذات-الثقيلة--1083548230.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الكشف عن شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات تديرها أوكرانيا
ذكرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا، وتم إلقاء القبض على 21 شخصا، وضبط ما يقرب من 1.5 طن من مادة الميفيدرون.
وكشفت وزارة الداخلية الروسية في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه "تم إحباط أنشطة غير قانونية لعصابة مخدرات تُدار من أراضي أوكرانيا، وثبت أنه على مدار عدة سنوات، أنشأ المجرمون شبكة كاملة من مختبرات المخدرات في مقاطعات موسكو وبسكوف وريازان، واعتقلت الشرطة 21 متهما، بينهم 12 أوكرانيا".
وأشارت الوزارة إلى أنه في عام 2020، حددت الجهات المختصة شبكة مختبرات المخدرات في مقاطعة موسكو، ونتيجة لذلك، تم ضبط أكثر من طن من الميفيدرون، فضلا عن أكثر من 30 طنا من السلائف.
وفي إطار تحقيق عام 2020، تم اعتقال 16 متهمًا، بينهم 11 مواطنًا أوكرانياً وخمسة روس، ووفقا لدور كل منهم، فقد وجهت إليهم اتهامات بالقيادة أو المشاركة في مجتمع إجرامي، فضلا عن الاتجار بالمخدرات.
وأثناء التحقيق في القضية، ثبت أن المنظمة الإجرامية تتكون من وحدات منفصلة وظيفيا وإقليميا، وقد ضمت المديرين والمنظمين والقائمين بالتجنيد والكيميائيين الذين أنتجوا الميفيدرون في ستة مختبرات، بالإضافة إلى القيمين والإداريين والمشغلين، وما يسمى بأقسام التسليم والمبيعات.
وكانت الشرطة الروسية اعتقلت في حزيران/ تموز العام الماضي، في موسكو رجل الأعمال الأوكراني أوليغ غورجي، بتهمة حيازة الكوكايين بقصد بيعه، وكذلك للاشتباه بتورطه في تمويل الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الروسية.