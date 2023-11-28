https://sputnikarabic.ae/20231128/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-ينفذ-أنشطة-دعم-نفسي-لأطفال-غزة-صور-1083571341.html

الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة... صور

الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة... صور

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العاملين وأطقم الهلال نفذوا عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية في مدارس الإيواء بقطاع غزة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T21:35+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الأنشطة المتنوعة نفذها الهلال الأحمر في مدارس النازحين، بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوات استمرار للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية على مدار أيام العدوان على قطاع غزة.وأكد أن الهلال الأحمر استغل استمرر الهدنة والتهدئة مع الاحتلال، الذي بموجبه تم وقف القصف الإسرائيلي، لتقديم أنشطة تحتوي على دعم نفسي للأطفال النازحين.وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231024/الأطفال-النازحون-في-غزة-يمارسون-الرسم-للتخفيف-من-آثار-الحرب-النفسية-صور-وفيديو---1082398734.html

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