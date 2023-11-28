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https://sputnikarabic.ae/20231128/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-ينفذ-أنشطة-دعم-نفسي-لأطفال-غزة-صور-1083571341.html
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة... صور
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة... صور
قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العاملين وأطقم الهلال نفذوا عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية في مدارس الإيواء بقطاع غزة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T21:35+0000
2023-11-28T21:37+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الأنشطة المتنوعة نفذها الهلال الأحمر في مدارس النازحين، بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوات استمرار للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية على مدار أيام العدوان على قطاع غزة.وأكد أن الهلال الأحمر استغل استمرر الهدنة والتهدئة مع الاحتلال، الذي بموجبه تم وقف القصف الإسرائيلي، لتقديم أنشطة تحتوي على دعم نفسي للأطفال النازحين.وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231024/الأطفال-النازحون-في-غزة-يمارسون-الرسم-للتخفيف-من-آثار-الحرب-النفسية-صور-وفيديو---1082398734.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
حصري, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة... صور

21:35 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 21:37 GMT 28.11.2023)
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Palestine Red Crescent Society
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حصري
قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العاملين وأطقم الهلال نفذوا عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية في مدارس الإيواء بقطاع غزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الأنشطة المتنوعة نفذها الهلال الأحمر في مدارس النازحين، بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوات استمرار للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية على مدار أيام العدوان على قطاع غزة.
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
1/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
2/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
3/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
4/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
5/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
6/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
7/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
8/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
9/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
10/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
11/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
12/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
13/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي
14/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
1/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
2/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
3/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
4/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
5/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
6/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
7/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
8/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
9/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
10/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
11/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
12/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
13/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
14/14
© Palestine Red Crescent Society
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
وأكد أن الهلال الأحمر استغل استمرر الهدنة والتهدئة مع الاحتلال، الذي بموجبه تم وقف القصف الإسرائيلي، لتقديم أنشطة تحتوي على دعم نفسي للأطفال النازحين.
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.
الأطفال النازحون في غزة يمارسون الرسم للتخفيف من آثار الحرب النفسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
الأطفال النازحون في غزة يمارسون الرسم للتخفيف من آثار الحرب النفسية... صور وفيديو
24 أكتوبر, 10:54 GMT
وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور16:47 GMT
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