https://sputnikarabic.ae/20231128/بايدن-حل-الدولتين-هو-السبيل-الوحيد-لضمان-الأمن-للإسرائيليين-والفلسطينيين-على-السواء-1083535977.html

بايدن يؤكد: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء

بايدن يؤكد: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T02:06+0000

2023-11-28T02:06+0000

2023-11-28T02:06+0000

جو بايدن

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_3027c5b6277943afcdb2a3531e2123e5.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساو من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".في سياق متصل، أفاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، بأنه من المرتقب أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رام الله الخميس المقبل، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في غزة.وأكد المصدر الفلسطيني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "وزير الخارجية الأميركي من المرتقب أن يزور رام الله يوم الخميس المقبل ويلتقي بالرئيس محمود عباس في إطار التباحث والتنسيق المشترك مع استمرار الحرب على غزة".هذا وأعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، عن ترحيب الولايات المتحدة بإعلان قطر عن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، اليوم الاثنين: "رحبنا بإعلان قطر عن أن الهدنة الإنسانية في غزة، التي دخلت يومها الرابع الآن، سيتم تمديدها لمدة يومين آخرين حتى صباح الخميس بتوقيت إسرائيل".وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن توصل جهود الوساطة القطرية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه تم الاتفاق مع الجانبين القطري والمصري على تمديد الهدنة بنفس شروط الهدنة السابقة".وقال الأنصاري، في بيان على حسابه الرسمي على موقع "إكس" أمس الاثنين، "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".من جانبها أعلنت "حماس"، في بيان أمس الاثنين، أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".هذا ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وتستمر 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231128/الشرطة-الإسرائيلية-تعطل-الاتصال-بخطوط-الطوارئ-نتيجة-خطأ-غير-معلوم-1083535783.html

https://sputnikarabic.ae/20231128/أنتم-محميون-إلى-أقصى-درجة-السنوار-يلتقى-محتجزين-إسرائيليين-داخل-نفق-في-غزة-1083535441.html

https://sputnikarabic.ae/20231127/إسرائيل-توافق-على-الإفراج-عن-50-فلسطينية-ضمن-اتفاق-تمديد-الهدنة-مع-حماس-1083535270.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل