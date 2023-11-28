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https://sputnikarabic.ae/20231128/بريكس-قمة-الموضة-عرض-كبير-لأزياء-العلامات-التجارية-الروسية-1083557762.html
منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية
منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية
بريكس+ وقمة الموضة... عرض كبير لأزياء العلامات التجارية الروسية
2023-11-28T14:41+0000
2023-11-28T15:11+0000
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ويشارك خلال "منتدى الأزياء" 100 عارض يقدمون صورًا من مجموعات الأزياء الحديثة لـ 20 مصممًا روسيًا، بما في ذلك، ألكسندر روغوف، أرتيوم كريفدا، أناستازيا زادورينا، يانا راسكوفالوفا، فالنتين يوداشكين، وغيرهم.ويعتبر المنتدى حدثًا تاريخيًا بالنسبة لصناع الأزياء. ويشمل منتدى "أزياء بريكس بلس" بعض موضوعات المنتدى مثل تطوير العلامات التجارية للأزياء المحلية، ودخول هذه العلامات إلى الأسواق العالمية، والتعاون الفني في مجال الموضة.ومن المتوقع أن تأتي وفود من 60 دولة إلى موسكو، للمشاركة في منتدى "أزياء بريكس بلس". وفي الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيناقش خبراء من أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، مشاكل صناعة الأزياء وآفاق السوق المشتركة، بالإضافة إلى خيارات التفاعل بين الدول المشاركة، كما سيشارك أكثر من 200 متحدث، من رؤساء الجمعيات المتخصصة وأسابيع الموضة ومدارس الموضة والمصممين والمشترين والمصنعين والمؤثرين، في المناقشات المفتوحة وجلسات النقاش.سيتم عقد برنامج الأعمال الخاص بمنتدى "BRICS+ Fashion Summit" في قاعة "زارياديه" للحفلات الموسيقية في موسكو، وفي "خليبوزوفود"، ويشمل المنتدى عروضا للأزياء، ومهرجان موسكو لأفلام الموضة، ويستمر حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ومن الجدير بالذكر أن صناعة الأزياء تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي.
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بريكس+ وقمة الموضة... عرض كبير لأزياء العلامات التجارية الروسية
بريكس+ وقمة الموضة... عرض كبير لأزياء العلامات التجارية الروسية

منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية

14:41 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 28.11.2023)
تابعنا عبر
ينطلق اليوم منتدى "أزياء بريكس بلس" في العاصمة الروسية موسكو، ويشارك فيها أكثر من 60 وفدًا من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة.
ويشارك خلال "منتدى الأزياء" 100 عارض يقدمون صورًا من مجموعات الأزياء الحديثة لـ 20 مصممًا روسيًا، بما في ذلك، ألكسندر روغوف، أرتيوم كريفدا، أناستازيا زادورينا، يانا راسكوفالوفا، فالنتين يوداشكين، وغيرهم.
ويعتبر المنتدى حدثًا تاريخيًا بالنسبة لصناع الأزياء. ويشمل منتدى "أزياء بريكس بلس" بعض موضوعات المنتدى مثل تطوير العلامات التجارية للأزياء المحلية، ودخول هذه العلامات إلى الأسواق العالمية، والتعاون الفني في مجال الموضة.
ومن المتوقع أن تأتي وفود من 60 دولة إلى موسكو، للمشاركة في منتدى "أزياء بريكس بلس". وفي الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيناقش خبراء من أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، مشاكل صناعة الأزياء وآفاق السوق المشتركة، بالإضافة إلى خيارات التفاعل بين الدول المشاركة، كما سيشارك أكثر من 200 متحدث، من رؤساء الجمعيات المتخصصة وأسابيع الموضة ومدارس الموضة والمصممين والمشترين والمصنعين والمؤثرين، في المناقشات المفتوحة وجلسات النقاش.
سيتم عقد برنامج الأعمال الخاص بمنتدى "BRICS+ Fashion Summit" في قاعة "زارياديه" للحفلات الموسيقية في موسكو، وفي "خليبوزوفود"، ويشمل المنتدى عروضا للأزياء، ومهرجان موسكو لأفلام الموضة، ويستمر حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن صناعة الأزياء تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عارضات أزياء في عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية، في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

عارضات أزياء في عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية، في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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عارضات أزياء في عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية، في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

زوار متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي BRICS +" Fashion Summit"

زوار متجر &quot;POP UP&quot; للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي BRICS +&quot; Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي BRICS +" Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

زوار متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

زوار متجر &quot;POP UP&quot; للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

الصحافة داخل متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

الصحافة داخل متجر &quot;POP UP&quot; للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الصحافة داخل متجر "POP UP" للمصممين الروس، حيث يمكن اختيار وشراء ملابس جديدة تتماشى مع مظهرك المفضل من أزياء العلامات التجارية الروسية، والذي أقيم في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض &quot;غوم&quot;، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي &quot;BRICS + Fashion Summit&quot; - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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عرض الأزياء الكبير للعلامات التجارية الروسية في صالة العرض "غوم"، قبل إطلاق برنامج الأعمال للمنتدى الدولي "BRICS + Fashion Summit"

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