https://sputnikarabic.ae/20231128/بريكس-قمة-الموضة-عرض-كبير-لأزياء-العلامات-التجارية-الروسية-1083557762.html

منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية

منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية

بريكس+ وقمة الموضة... عرض كبير لأزياء العلامات التجارية الروسية

2023-11-28T14:41+0000

2023-11-28T14:41+0000

2023-11-28T15:11+0000

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ويشارك خلال "منتدى الأزياء" 100 عارض يقدمون صورًا من مجموعات الأزياء الحديثة لـ 20 مصممًا روسيًا، بما في ذلك، ألكسندر روغوف، أرتيوم كريفدا، أناستازيا زادورينا، يانا راسكوفالوفا، فالنتين يوداشكين، وغيرهم.ويعتبر المنتدى حدثًا تاريخيًا بالنسبة لصناع الأزياء. ويشمل منتدى "أزياء بريكس بلس" بعض موضوعات المنتدى مثل تطوير العلامات التجارية للأزياء المحلية، ودخول هذه العلامات إلى الأسواق العالمية، والتعاون الفني في مجال الموضة.ومن المتوقع أن تأتي وفود من 60 دولة إلى موسكو، للمشاركة في منتدى "أزياء بريكس بلس". وفي الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيناقش خبراء من أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، مشاكل صناعة الأزياء وآفاق السوق المشتركة، بالإضافة إلى خيارات التفاعل بين الدول المشاركة، كما سيشارك أكثر من 200 متحدث، من رؤساء الجمعيات المتخصصة وأسابيع الموضة ومدارس الموضة والمصممين والمشترين والمصنعين والمؤثرين، في المناقشات المفتوحة وجلسات النقاش.سيتم عقد برنامج الأعمال الخاص بمنتدى "BRICS+ Fashion Summit" في قاعة "زارياديه" للحفلات الموسيقية في موسكو، وفي "خليبوزوفود"، ويشمل المنتدى عروضا للأزياء، ومهرجان موسكو لأفلام الموضة، ويستمر حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ومن الجدير بالذكر أن صناعة الأزياء تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريكس+ وقمة الموضة... عرض كبير لأزياء العلامات التجارية الروسية