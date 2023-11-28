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بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة
https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-من-المستحيل-وجود-نظام-عالمي-مستقر-دون-روسيا-ذات-سيادة-عاجل-1083557139.html
بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة
بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن ثقته من أن المعركة التي تخوضها البلاد من أجل السيادة هي ذات طبيعة تحررية وطنية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T13:33+0000
2023-11-28T13:51+0000
روسيا
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وقال خلال اجتماع لمجلس الشعب الروسي العالمي بالفيديو: "إن معركتنا من أجل السيادة والعدالة، دون أي مبالغة، هي ذات طبيعة تحررية وطنية، لأننا ندافع عن أمن ورفاهية شعبنا، وأن تكون روسيا - قوة قوية ومستقلة حق تاريخي".وأضاف بوتين أنه: "بدون روسيا القوية ذات السيادة، لا يمكن تحقيق نظام عالمي دائم ومستقر".كما أكد الرئيس الروسي أن أي تدخل أو استفزازات خارجية بهدف التسبب في صراع عرقي أو ديني في روسيا يعتبر بمثابة أعمال عدوانية ضد روسيا، وسيكون هناك رد وفقا لذلك، مشيرا إلى أن روسيا بلد كبير ومتنوع، وفي هذا التنوع في الثقافات والتقاليد والعادات هناك قوة وميزة تنافسية هائلة وإمكانات.وشدد بوتين على أن "روسيا، كما حدث أكثر من مرة في التاريخ، هي التي سدت طريق أولئك الذين يطالبون اليوم بالهيمنة على العالم، وحصريتهم. ونحن نقاتل الآن ليس فقط من أجل حرية روسيا، بل من أجل حرية الجميع".
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روسيا
روسيا

بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة

13:33 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 28.11.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن ثقته من أن المعركة التي تخوضها البلاد من أجل السيادة هي ذات طبيعة تحررية وطنية.
وقال خلال اجتماع لمجلس الشعب الروسي العالمي بالفيديو: "إن معركتنا من أجل السيادة والعدالة، دون أي مبالغة، هي ذات طبيعة تحررية وطنية، لأننا ندافع عن أمن ورفاهية شعبنا، وأن تكون روسيا - قوة قوية ومستقلة حق تاريخي".
وأضاف بوتين أنه: "بدون روسيا القوية ذات السيادة، لا يمكن تحقيق نظام عالمي دائم ومستقر".
كما أكد الرئيس الروسي أن أي تدخل أو استفزازات خارجية بهدف التسبب في صراع عرقي أو ديني في روسيا يعتبر بمثابة أعمال عدوانية ضد روسيا، وسيكون هناك رد وفقا لذلك، مشيرا إلى أن روسيا بلد كبير ومتنوع، وفي هذا التنوع في الثقافات والتقاليد والعادات هناك قوة وميزة تنافسية هائلة وإمكانات.
وشدد بوتين على أن "روسيا، كما حدث أكثر من مرة في التاريخ، هي التي سدت طريق أولئك الذين يطالبون اليوم بالهيمنة على العالم، وحصريتهم. ونحن نقاتل الآن ليس فقط من أجل حرية روسيا، بل من أجل حرية الجميع".
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