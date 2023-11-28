https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-يوجه-رسالة-إلى-عباس-يؤكد-فيها-أهمية-إقامة-دولة-فلسطين-بحدود-عام-1967--1083554792.html
بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967
بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:50+0000
2023-11-28T12:50+0000
2023-11-28T12:54+0000
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وقرأ نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رسالة الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الفلسطيني عباس خلال فعالية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في السفارة الفلسطينية في موسكو: "هذا بالتحديد (إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967) يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وطويلة الأمد وعادلة".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-إسرائيلي-يزعم-أن-حماس-أبدت-استعدادها-لبدء-مناقشة-الإفراج-عن-الجنود-1083543521.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967
12:50 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 28.11.2023)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقرأ نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رسالة الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الفلسطيني عباس خلال فعالية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في السفارة الفلسطينية في موسكو: "هذا بالتحديد (إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967) يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وطويلة الأمد وعادلة".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.