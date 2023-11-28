https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-يوجه-رسالة-إلى-عباس-يؤكد-فيها-أهمية-إقامة-دولة-فلسطين-بحدود-عام-1967--1083554792.html

بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967

بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T12:50+0000

2023-11-28T12:50+0000

2023-11-28T12:54+0000

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

اسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102396/04/1023960413_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_a547e525b1ad3fe01ebe9cb3ec2a04e0.jpg

وقرأ نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رسالة الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الفلسطيني عباس خلال فعالية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في السفارة الفلسطينية في موسكو: "هذا بالتحديد (إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967) يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وطويلة الأمد وعادلة".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-إسرائيلي-يزعم-أن-حماس-أبدت-استعدادها-لبدء-مناقشة-الإفراج-عن-الجنود-1083543521.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, روسيا, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي