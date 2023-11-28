https://sputnikarabic.ae/20231128/تبون-الشعب-الفلسطيني-يتعرض-لمحاولات-يائسة-لتصفية-قضيته--1083565288.html

تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته

تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته، وأن "إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T16:49+0000

2023-11-28T16:49+0000

2023-11-28T16:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

الجزائر

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_74f31b57da345c1d9b484d2154342b1b.jpg

الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من كل عام: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للاحتلال، وينهي مأساته".وأضاف تبون، قائلا: "الاحتلال الصهيوني يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالة الشعب الفلسطيني وجوديا".ونوّه تبون بأنه "يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231128/الرئيس-الجزائري-يقيل-والي-غليزان-بسبب-تقارير-تخفي-الحقائق-1083543798.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل