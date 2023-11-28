https://sputnikarabic.ae/20231128/تبون-الشعب-الفلسطيني-يتعرض-لمحاولات-يائسة-لتصفية-قضيته--1083565288.html
تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته
تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته، وأن "إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T16:49+0000
2023-11-28T16:49+0000
2023-11-28T16:49+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من كل عام: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للاحتلال، وينهي مأساته".وأضاف تبون، قائلا: "الاحتلال الصهيوني يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالة الشعب الفلسطيني وجوديا".ونوّه تبون بأنه "يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الرئيس-الجزائري-يقيل-والي-غليزان-بسبب-تقارير-تخفي-الحقائق-1083543798.html
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أخبار فلسطين اليوم, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل
تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته، وأن "إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
الجزائر- سبوتنيك. وقال تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من كل عام: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للاحتلال، وينهي مأساته".
وأضاف تبون، قائلا: "الاحتلال الصهيوني يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالة الشعب الفلسطيني وجوديا".
ونوّه تبون بأنه "يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.