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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/تطوير-ناقلات-الجند-الروسية-لتكون-قادرة-على-تدمير-ليوبارد-وأبرامز-وتشالنجر-1083554364.html
تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"
تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"
يتم حاليًا تجهيز المركبات المدرعة المحلية الخفيفة ذات العجلات والمجنزرة بشكل كبير بأنظمة الأسلحة الموجهة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:32+0000
2023-11-28T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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على سبيل المثال، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.كما بدأ تركيب صواريخ مماثلة على الوحدات القتالية "أرباليت-دي إم دي" للمركبات متعددة الأغراض "تيغر-إم".
https://sputnikarabic.ae/20231128/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-تدريب-استخدام-المسيرات-الأوكرانية-ومخازن-وقود-1083551826.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"

12:32 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالمدرعة الروسية من الجيل الجديد "تيغر"
المدرعة الروسية من الجيل الجديد تيغر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتم حاليًا تجهيز المركبات المدرعة المحلية الخفيفة ذات العجلات والمجنزرة بشكل كبير بأنظمة الأسلحة الموجهة.
على سبيل المثال، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز تدريب استخدام المسيرات الأوكرانية ومخازن وقود
11:42 GMT
ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.
في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.
كما بدأ تركيب صواريخ مماثلة على الوحدات القتالية "أرباليت-دي إم دي" للمركبات متعددة الأغراض "تيغر-إم".
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