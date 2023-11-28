https://sputnikarabic.ae/20231128/تطوير-ناقلات-الجند-الروسية-لتكون-قادرة-على-تدمير-ليوبارد-وأبرامز-وتشالنجر-1083554364.html
تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"
تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"
يتم حاليًا تجهيز المركبات المدرعة المحلية الخفيفة ذات العجلات والمجنزرة بشكل كبير بأنظمة الأسلحة الموجهة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:32+0000
2023-11-28T12:32+0000
2023-11-28T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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على سبيل المثال، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.كما بدأ تركيب صواريخ مماثلة على الوحدات القتالية "أرباليت-دي إم دي" للمركبات متعددة الأغراض "تيغر-إم".
https://sputnikarabic.ae/20231128/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-تدريب-استخدام-المسيرات-الأوكرانية-ومخازن-وقود-1083551826.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
تطوير ناقلات الجند الروسية لتكون قادرة على تدمير "ليوبارد" و"أبرامز" و"تشالنجر"
يتم حاليًا تجهيز المركبات المدرعة المحلية الخفيفة ذات العجلات والمجنزرة بشكل كبير بأنظمة الأسلحة الموجهة.
على سبيل المثال، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
.
ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.
في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.
كما بدأ تركيب صواريخ مماثلة على الوحدات القتالية "أرباليت-دي إم دي" للمركبات متعددة الأغراض "تيغر-إم".