https://sputnikarabic.ae/20231128/تمديد-فترة-الهدنة-هل-ثمة-مفاوضات-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وحماس-1083563685.html

تمديد فترة الهدنة... هل ثمة مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

تمديد فترة الهدنة... هل ثمة مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

طرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن إمكانية التفاوض بشأن وقف الحرب في غزة نهائيًا عبر حلول سياسية، وذلك بعد نجاح الجهود المصرية القطرية، في تمديد التهدئة بين... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T15:51+0000

2023-11-28T15:51+0000

2023-11-28T15:52+0000

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وقال مراقبون إنه ثمة مفاوضات حثيثة تجريها الدوحة والقاهرة وأطراف دولية أخرى من أجل التوصل لوقف شامل للحرب، ترتكز على تبادل الجنود الإسرائيليين لدى "حماس"، متوقعين النجاح في هذه الخطوة.وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "حركة حماس مستعدة لمناقشة إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين المعتقلين"، على الرغم من عدم رصد بيان من حركة "حماس" يتحدث عن هذه القضية.وأعلنت حركة "حماس"، أمس الاثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة، لمدة يومين إضافيين، بوساطة مصرية قطرية.فشل إسرائيل ونجاح متوقعقال المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس "منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات"، الدكتور شرحبيل الغريب، إن "هناك مفاوضات مكوكية تدور في الغرف المغلقة بوساطة قطرية مصرية، تضمن مزيدا من الهدن والصفقات للإفراج عن عدد من الأسرى لدى المقاومة وعدد من الأسرى الفلسطينيين".وتوقع الغريب في حديثه لـ"سبوتنيك"، "نجاح هذه الجهود في ظل فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب التي شنت على قطاع غزة"، مؤكدا أن "‏نتنياهو مأزوم، وحربه على غزة باتت بلا أفق ويبحث عن مخرج، وهذا دليل واضح أن جهودا تُبحث لإطالة أمد وقف إطلاق النار، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات".ويرى الغريب أن "نتنياهو لن يستطيع العودةَ إلى الحرب البرية كما كانت، والغطاءُ الأمريكي لحربه يتصدع بفعل الضغوط وتنامي الغضب بين الأمريكيين وداخل الحزب الديمقراطي، ونتيجة التحولات في الموقف الأوروبي، وتراجع فرنسا خطوة إلى الوراء، ومجاهرة إسبانيا بالرفض، وقلق الاتحاد الأوروبي من تداعيات جرائم الاحتلال، وتنامي الاحتقان الشعبي وتأثيره على الخارطة السياسية الأوروبية".ويرى أن "المتوقع بعد هذه الجهود هو تمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تبادل الأسرى العسكريين، والاستمرار في إدخال المساعدات وإضافة معابر جديدة، وسحب آليات الاحتلال من المناطق المأهولة وإبقائها في الأراضي الحدودية".وأكد أن "المفاوضات الجارية لن تكون سهلة بل ستكون معقدة حول مستقبل القطاع، وخاصة مطلب فك الحصار وفتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وبناء مطار دولي وفق صيغة متفق عليها".وأشار إلى أن "المقاومة سجلت، خلال 50 يوما، تفوقا في صناعة الحدث والصورة، وإسرائيل استنزفت رصيدها بحدّة لدى الرأي العام، وخسرت صورة واهمة رسمتها لنفسها طوال 75 عاما".محاولات مصرية قطريةمن جانبه، اعتبر القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور أيمن الرقب، أن "التوصل لتجديد التهدئة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، لمدة يومين، جاء بجهد مصري قطري، مقابل إطلاق سراح 20 إسرائيليا، بواقع 10 أسرى يوميا، و30 فلسطينيا".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "القاهرة والدوحة تسعيان إلى تجديد التهدئة بعد انتهاء اليومين الحاليين، من خلال الاتفاق مع المقاومة على إطلاق المزيد من الأسرى المدنيين الإسرائيليين، وبعدها قد يتم الاتفاق على تسليم جثث القتلى من إسرائيل، مقابل هدنة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين".وتابع: "بعد ذلك سيتم التفاوض على إطلاق سراح جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة على دفعات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال".وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، في قطاع غزة، لمدة يومين.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231128/-بالأرقام-عدد-الفلسطينيين-والإسرائيليين-المفرج-عنهم-بعد-بدء-الهدنة-الإنسانية-في-غزة--1083560237.html

https://sputnikarabic.ae/20231126/السيسي-في-رسالة-إلى-أمير-قطر-جهود-مصر-وقطر-تكاملت-لإتمام-الهدنة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1083506595.html

https://sputnikarabic.ae/20231128/مسؤول-لدى-حماس-توقعنا-تمديد-الهدنة-ولا-نعول-على-السلطة-الفلسطينية-1083549699.html

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