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https://sputnikarabic.ae/20231128/خريطة-مثيرة-تظهر-تحرك-طائرات-تجسس-أمريكية-وبريطانية-فوق-الشرق-الأوسط-صور--1083549860.html
خريطة مثيرة تظهر تحرك طائرات تجسس أمريكية وبريطانية فوق الشرق الأوسط... صور
خريطة مثيرة تظهر تحرك طائرات تجسس أمريكية وبريطانية فوق الشرق الأوسط... صور
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد خريطة تظهر نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية بين شهري أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونوفمبر/تشرين الثاني... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:19+0000
2023-11-28T11:19+0000
رصد عسكري
طوفان الأقصى
العالم العربي
العالم
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ونشر حساب "Orion Intel" عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، راقبت أمريكا وبريطانيا المنطقة عن كثب من خلال وجود مكثف لرحلات ISR (تتبع الرحلات الجوية) شرقي البحر الأبيض المتوسط".وأوضح الحساب أن الخريطة تُظهر رحلات الطيران فوق المنطقة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023.ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم

خريطة مثيرة تظهر تحرك طائرات تجسس أمريكية وبريطانية فوق الشرق الأوسط... صور

11:19 GMT 28.11.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد خريطة تظهر نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية بين شهري أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شرقي المتوسط.
ونشر حساب "Orion Intel" عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، راقبت أمريكا وبريطانيا المنطقة عن كثب من خلال وجود مكثف لرحلات ISR (تتبع الرحلات الجوية) شرقي البحر الأبيض المتوسط".
وأوضح الحساب أن الخريطة تُظهر رحلات الطيران فوق المنطقة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023.
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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