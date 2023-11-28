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https://sputnikarabic.ae/20231128/ذئاب-جائعة-تتجول-في-شوارع-إسطنبول-فيديو-1083542122.html
ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو
ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو
تناقل رواد التواصل الاجتماعي فيديو مرعبًا لذئاب جائعة في مدينة إسطنبول. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T08:11+0000
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وتظهر اللقطات المصورة في مدينة باشاك شهير، ذئبين يركضان ويبحثان عن طعام في الشارع، وأصاب هذا المواطنين بالصدمة، وفقا لجريدة "زمان" التركية.وعلق أحد النشطاء: “يبدو الوضع خطير للغاية”، وكتب آخر: “كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟".وكتب مدوّن آخر: “ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟”، بينما قال آخر: “يكفي إلى هذا الحد!".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو

08:11 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstovaذئب رمادي في حديقة موسكو للحيوانات
ذئب رمادي في حديقة موسكو للحيوانات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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تناقل رواد التواصل الاجتماعي فيديو مرعبًا لذئاب جائعة في مدينة إسطنبول.
وتظهر اللقطات المصورة في مدينة باشاك شهير، ذئبين يركضان ويبحثان عن طعام في الشارع، وأصاب هذا المواطنين بالصدمة، وفقا لجريدة "زمان" التركية.
وعلق أحد النشطاء: “يبدو الوضع خطير للغاية”، وكتب آخر: “كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟".
وكتب مدوّن آخر: “ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟”، بينما قال آخر: “يكفي إلى هذا الحد!".
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