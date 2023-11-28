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https://sputnikarabic.ae/20231128/روسيا-تعلق-على-إطلاق-كوريا-الشمالية-قمرا-صناعيا-1083546930.html
روسيا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
روسيا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، جميع دول العالم إلى قبول الالتزامات بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء، بما في ذلك كوريا... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T09:43+0000
2023-11-28T09:43+0000
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وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تخطط لإبرام اتفاق مع بيونغ يانغ بشأن ألا تكون الأولى في نشر الأسلحة في الفضاء: "ندعو جميع البلدان وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الالتزام السياسي بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء".وأضاف ريابكوف، معلقاً على إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً :"وفي الوقت نفسه، أود التأكيد على أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد للأغراض العسكرية ليس سلاحا".وكانت قد أفادت وكالة أنباء كورية جنوبية بإطلاق كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، قمرا صناعيا محملا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، وستطلق عدة صواريخ أخرى في وقت قصير.وأوضحت الوكالة: "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس على صاروخ جديد، وأضافت كوريا الشمالية أنها ستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير".
https://sputnikarabic.ae/20231127/كوريا-الشمالية-تتعهد-بإطلاق-المزيد-من-الأقمار-الصناعية-خلال-فترة-قصيرة-1083524555.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا

09:43 GMT 28.11.2023
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Photo / KCNA
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دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، جميع دول العالم إلى قبول الالتزامات بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء، بما في ذلك كوريا الشمالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا لا يعني "تسليح" الفضاء الخارجي.
وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تخطط لإبرام اتفاق مع بيونغ يانغ بشأن ألا تكون الأولى في نشر الأسلحة في الفضاء: "ندعو جميع البلدان وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الالتزام السياسي بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء".
وأضاف ريابكوف، معلقاً على إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً :"وفي الوقت نفسه، أود التأكيد على أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد للأغراض العسكرية ليس سلاحا".
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية خلال فترة قصيرة
أمس, 12:53 GMT
وكانت قد أفادت وكالة أنباء كورية جنوبية بإطلاق كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، قمرا صناعيا محملا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، وستطلق عدة صواريخ أخرى في وقت قصير.
وأوضحت الوكالة: "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس على صاروخ جديد، وأضافت كوريا الشمالية أنها ستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير".
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