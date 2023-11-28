"سو-57" تخفي بداخلها طائرات مسيرة قادرة على ضرب الأهداف وتشتيت الدفاعات
07:27 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 28.11.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov/
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بتصميم طائرات دون طيار صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس، التي ستضيف ميزات لا مثيل لها للمقاتلة الروسية.
وقال المصدر إنه "تم إنشاء طائرات دون طيار صغيرة لأغراض مختلفة لـ (سو 57)، وهذه الطائرات (الصغيرة) ستكون قادرة على أن يتم تحميلها وتعليقها خارجيا في مقصورة جسم الطائرة وإسقاطها في الهواء".
مسيرات بقدرات مختلفة
بالإضافة إلى ذلك، "من المخطط أن تطلق المقاتلة عدة طائرات دون طيار في وقت واحد وتتحكم في هذه المجموعة من المسيرات".
ووفقا للمصدر، فإن هذه الطائرات المسيرة تتمتع بقدرات هجومية أو استطلاعية، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار المخصصة للحرب الإلكترونية.
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
ونوه المصدر إلى أن هذه الطائرات المسيرة الصغيرة، التي سيتم إطلاق العشرات منها من قبل "سو-57" تسمح للمقاتلة باختراق الدفاعات الجوية للعدو-سواء عن طريق التحميل الزائد لقنوات المعلومات (الرصد - الرادار) الخاصة به أو بضربة مركزة على أنظمتها، سواء عن طريق الطائرات دون طيار أو عن طريق التدمير من الطائرات المقاتلة "سو-57" ذاتها.
الجدير بالذكر، أنه في أبريل/ نيسان عام 2021، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم تعديل "سو-57" للسيطرة على مجموعة من المركبات الجوية الصغيرة دون طيار.
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة "سو-57"
© Photo / ROSTEC
وأوضح أنه بدأ تطوير المعدات على متن الطائرة والبرامج الخاصة، وتم إنشاء منصة للاختبار الأرضي لنظام التوجيه التفاعلي للطائرات دون طيار مع المقاتلة الحاملة.
وتعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.
© Sputnikالمقاتلة الروسية "سو-57"
المقاتلة الروسية "سو-57"
© Sputnik
وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.
بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57" في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة بحلول عام 2027.