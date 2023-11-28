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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/سو-57-تخفي-بداخلها-طائرات-مسيرة-قادرة-على-ضرب-الأهداف-وتشتيت-الدفاعات--1083538324.html
"سو-57" تخفي بداخلها طائرات مسيرة قادرة على ضرب الأهداف وتشتيت الدفاعات
"سو-57" تخفي بداخلها طائرات مسيرة قادرة على ضرب الأهداف وتشتيت الدفاعات
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بتصميم طائرات دون طيار صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس، التي ستضيف ميزات لا مثيل لها... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:27+0000
2023-11-28T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر إنه "تم إنشاء طائرات دون طيار صغيرة لأغراض مختلفة لـ (سو 57)، وهذه الطائرات (الصغيرة) ستكون قادرة على أن يتم تحميلها وتعليقها خارجيا في مقصورة جسم الطائرة وإسقاطها في الهواء".مسيرات بقدرات مختلفةووفقا للمصدر، فإن هذه الطائرات المسيرة تتمتع بقدرات هجومية أو استطلاعية، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار المخصصة للحرب الإلكترونية.الجدير بالذكر، أنه في أبريل/ نيسان عام 2021، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم تعديل "سو-57" للسيطرة على مجموعة من المركبات الجوية الصغيرة دون طيار.وأوضح أنه بدأ تطوير المعدات على متن الطائرة والبرامج الخاصة، وتم إنشاء منصة للاختبار الأرضي لنظام التوجيه التفاعلي للطائرات دون طيار مع المقاتلة الحاملة.وتعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57" في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة بحلول عام 2027.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-57" تخفي بداخلها طائرات مسيرة قادرة على ضرب الأهداف وتشتيت الدفاعات

07:27 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 28.11.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو 57" من الجيل الخامس
مقاتلة سو 57 من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بتصميم طائرات دون طيار صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس، التي ستضيف ميزات لا مثيل لها للمقاتلة الروسية.
وقال المصدر إنه "تم إنشاء طائرات دون طيار صغيرة لأغراض مختلفة لـ (سو 57)، وهذه الطائرات (الصغيرة) ستكون قادرة على أن يتم تحميلها وتعليقها خارجيا في مقصورة جسم الطائرة وإسقاطها في الهواء".

مسيرات بقدرات مختلفة

بالإضافة إلى ذلك، "من المخطط أن تطلق المقاتلة عدة طائرات دون طيار في وقت واحد وتتحكم في هذه المجموعة من المسيرات".

ووفقا للمصدر، فإن هذه الطائرات المسيرة تتمتع بقدرات هجومية أو استطلاعية، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار المخصصة للحرب الإلكترونية.
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"

ونوه المصدر إلى أن هذه الطائرات المسيرة الصغيرة، التي سيتم إطلاق العشرات منها من قبل "سو-57" تسمح للمقاتلة باختراق الدفاعات الجوية للعدو-سواء عن طريق التحميل الزائد لقنوات المعلومات (الرصد - الرادار) الخاصة به أو بضربة مركزة على أنظمتها، سواء عن طريق الطائرات دون طيار أو عن طريق التدمير من الطائرات المقاتلة "سو-57" ذاتها.

الجدير بالذكر، أنه في أبريل/ نيسان عام 2021، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم تعديل "سو-57" للسيطرة على مجموعة من المركبات الجوية الصغيرة دون طيار.
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
مقاتلة "سو-57"
© Photo / ROSTEC
وأوضح أنه بدأ تطوير المعدات على متن الطائرة والبرامج الخاصة، وتم إنشاء منصة للاختبار الأرضي لنظام التوجيه التفاعلي للطائرات دون طيار مع المقاتلة الحاملة.
وتعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.
© Sputnikالمقاتلة الروسية "سو-57"
المقاتلة الروسية سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
المقاتلة الروسية "سو-57"
© Sputnik
وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.
بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57" في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة بحلول عام 2027.
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