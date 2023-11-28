https://sputnikarabic.ae/20231128/صاروخ-أمريكي-ينفجر-على-مدرعة-برادلي-قدمتها-واشنطن-لنظام-كييف-فيديو--1083537555.html
صاروخ أمريكي ينفجر على مدرعة "برادلي" قدمتها واشنطن لنظام كييف... فيديو
صاروخ أمريكي ينفجر على مدرعة "برادلي" قدمتها واشنطن لنظام كييف... فيديو
تضررت مدرعة "برادلي" تابعة لنظام كييف بشكل بالغ بعد استهدافها من قبل القوات الروسية، حيث انفجرت صواريخ أمريكية على المركبة تسببت بوقوع أضرار. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T06:10+0000
2023-11-28T06:10+0000
2023-11-28T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وألحق جنود من قوات الدبابات الروسية التابعة للواء البنادق الآلية 114 أضرارا بمركبة المشاة الأمريكية الصنع من نوع "إم 2 إي 2 أو دي إس-إس إي برادلي" القتالية التابعة لنظام كييف.وبحسب "روسكايا غازيتا"، فقد كانت مركبة المشاة القتالية "برادلي" التي سلمها الأمريكيون لنظام كييف تتحرك ببطء في الاتجاه المعاكس بالقرب من المزارع والغابات.ونوهت الصحيفة إلى أن إحدى القذائف الروسية من عيار 125 ملم سقطت على بعد أمتار قليلة من المدرعة الأمريكية وتسببت بشظايا.وتناثرت شظايا احتراق الصاروخين على سطح مركبة المشاة القتالية مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة.ونوهت الصحيفة الروسية إلى أنه، منذ بداية مشاركة "برادلي" في الأعمال العدائية، فقد نظام كييف أكثر من أربعين من هذه المدرعات بعد تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منها يحتاج إلى إصلاحات نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083536515.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ أمريكي ينفجر على مدرعة "برادلي" قدمتها واشنطن لنظام كييف... فيديو
تضررت مدرعة "برادلي" تابعة لنظام كييف بشكل بالغ بعد استهدافها من قبل القوات الروسية، حيث انفجرت صواريخ أمريكية على المركبة تسببت بوقوع أضرار.
وألحق جنود من قوات الدبابات الروسية التابعة للواء البنادق الآلية 114 أضرارا بمركبة المشاة الأمريكية الصنع من نوع "إم 2 إي 2 أو دي إس-إس إي برادلي" القتالية التابعة لنظام كييف.
وبحسب "روسكايا غازيتا"، فقد كانت مركبة المشاة القتالية "برادلي"
التي سلمها الأمريكيون لنظام كييف تتحرك ببطء في الاتجاه المعاكس بالقرب من المزارع والغابات.
وراقبت مسيرة روسية مخصصة للاستطلاع تحركات "برادلي" وقدمت بيانات للقوات الروسية بهدف تصحيح نيران الدبابات.
ونوهت الصحيفة إلى أن إحدى القذائف الروسية من عيار 125 ملم سقطت على بعد أمتار قليلة من المدرعة الأمريكية وتسببت بشظايا.
ونتيجة لتناثر الشظايا وارتطامها بجسم المدرعة، انفجر صاروخان موجهان مضادان للدبابات من طراز "TOW-2" (صناعة أمريكية) في مخزنهما على المدرعة.
وتناثرت شظايا احتراق الصاروخين على سطح مركبة المشاة القتالية مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة.
ويتوقع تعطل عدد من تقنيات المدرعة وأجهزة الرصد الخاصة بها وبعض معداتها.
ونوهت الصحيفة الروسية إلى أنه
، منذ بداية مشاركة "برادلي" في الأعمال العدائية، فقد نظام كييف أكثر من أربعين من هذه المدرعات بعد تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منها يحتاج إلى إصلاحات نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة.