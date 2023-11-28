https://sputnikarabic.ae/20231128/صحفيون-قتل-الإعلاميين-دليل-فشل-إسرائيل-في-حرب-الصورة-1083559901.html
صحفيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة
صحفيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T14:10+0000
2023-11-28T14:10+0000
2023-11-28T14:10+0000
راديو
بلا قيود
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صحافيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة
صحافيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة
لجنة حماية الصحفيين تعلن مقتل 57 صحفيا في غزة ولبنان، وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، سمير أيوب:بدوره، قال الكاتب والإعلامي في قناة "الميادين"، كمال خلف:تستمر الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، لليوم الخامس على التوالي، بعد تمديدها ليومين، بنفس شروط الهدنة السابقة، مع انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى. عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، الأستاذ أنطوان شُلحت، قائلا:أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن "إحدى المهام الرئيسية لحلف الناتو، هي منع تصعيد الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا"، كما وعد بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة، على الرغم من فشل "هجوم أوكرانيا المضاد". عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، نقلا عن وكالة "تسنيم"، إنه "يتعين على السفن الأمريكية أن تتصرف بعقلانية في الخليج، لأنها تقع ضمن مدى الصواريخ". حول هذا الموضوع، تحدث الباحث والخبير في الشأن الإيراني، محمد غراوي:واشنطن تبدي اهتمامها بمناقشة القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية مع موسكو. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، صفوت عمران:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
صحفيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لجنة حماية الصحفيين تعلن مقتل 57 صحفيا في غزة ولبنان، وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، سمير أيوب:
الصحافة الغربية أصبحت جزءا من المنظومة السياسية والانتخابية وتشكل المنفعة المادية أولوية لها وتعتبر أهم من نقل الحقيقة، لذلك نرى أن لديها حماية، بينما الصحافي في غزة ولبنان، وحتى الروسي في أوكرانيا، ليس لديه حماية من المنظمات الدولية ولم نر حتى إدانة أو استنكار.
بدوره، قال الكاتب والإعلامي في قناة "الميادين"، كمال خلف:
إسرائيل تنتقم من الإعلاميين لأنهم استطاعوا نقل الحقيقة، التي حركت الشعوب في الولايات المتحدة وأوروبا ضد إسرائيل وممارساتها، فلجأت إلى سياسة ترهيب الصحافيين، وهذا دليل على فشلها العسكري والإعلامي، ومن الضروري وجود ميثاق شرف لحصانة وحماية الصحافيين توقّع عليه كل الدول وتلتزم به الحكومات.
تستمر الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، لليوم الخامس على التوالي، بعد تمديدها ليومين، بنفس شروط الهدنة السابقة، مع انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى. عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، الأستاذ أنطوان شُلحت، قائلا:
الآن تم التمديد لمدة يومين ومعروف أن الكابينيت الإسرائيلي لشؤون الحرب لديه صلاحية من الحكومة الإسرائيلية بتمديدها أكثر من التمديد الأول لأربعة أيام بعشرة أيام أخرى والتوقعات في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، تشير إلى أنه سيتم تمديدها طوال هذه العشرة أيام وتستمر معادلة التبادل بحسب الصيغة التي تم الاتفاق عليها، ولكن أنا أتوقع أنه توجد ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل العودة إلى الحرب.
أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن "إحدى المهام الرئيسية لحلف الناتو، هي منع تصعيد الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا"، كما وعد بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة، على الرغم من فشل "هجوم أوكرانيا المضاد". عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:
الآن لا يدور الحديث عن انتصار لأوكرانيا أو عن أيجاد أي تقدم لها وكل التصريحات في الاتحاد الأوروبي هي حول أنه لا يجب أن تزداد المكاسب الروسية وكل هذا الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا هو لأجل تجنب خسارات مستقبلية .
قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، نقلا عن وكالة "تسنيم"، إنه "يتعين على السفن الأمريكية أن تتصرف بعقلانية في الخليج، لأنها تقع ضمن مدى الصواريخ". حول هذا الموضوع، تحدث الباحث والخبير في الشأن الإيراني، محمد غراوي:
الجمهورية الإسلامية في إيران خاصة بعد اغتيال، الحاج قاسم سليماني، وضعت استراتيجية كبيرة نصب أعينها لطرد الاحتلال الأمريكي من المنطقة، وكل ما يجري في المنطقة سواء في العراق أو في سوريا أو في مياه الخليج الفارسي إنما يصب في نفس هذا الإطار، لذلك إيران تسعى لكي توجّه الإنذارات تلو الإنذارات للولايات المتحدة، ليس فقط في مياه الخليج الفارسي، وإنما في كامل الإقليم بما يدعم وجهة نظرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس مرغوب فيها في هذه المنطقة.
واشنطن تبدي اهتمامها بمناقشة القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية مع موسكو. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، صفوت عمران:
الولايات المتحدة تدرك بأنها لن تستطيع إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لذلك تحاول تهدئة الصراع في أوكرانيا على خلفية ما يحدث في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن لمس العالم التوجه الروسي نحو احترام القانون الدولي والمحافظة على الشراكات واستقرار الدول والشعوب وهذا سيؤدي إلى خسارة واشنطن الكثير من النقاط في الشرق الأوسط.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...