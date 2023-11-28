https://sputnikarabic.ae/20231128/صحفيون-قتل-الإعلاميين-دليل-فشل-إسرائيل-في-حرب-الصورة-1083559901.html

صحفيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة

صحفيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T14:10+0000

2023-11-28T14:10+0000

2023-11-28T14:10+0000

راديو

بلا قيود

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صحافيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة صحافيون: قتل الإعلاميين دليل فشل إسرائيل في حرب الصورة

لجنة حماية الصحفيين تعلن مقتل 57 صحفيا في غزة ولبنان، وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي، سمير أيوب:بدوره، قال الكاتب والإعلامي في قناة "الميادين"، كمال خلف:تستمر الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، لليوم الخامس على التوالي، بعد تمديدها ليومين، بنفس شروط الهدنة السابقة، مع انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى. عن هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، الأستاذ أنطوان شُلحت، قائلا:أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن "إحدى المهام الرئيسية لحلف الناتو، هي منع تصعيد الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا"، كما وعد بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة، على الرغم من فشل "هجوم أوكرانيا المضاد". عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، نقلا عن وكالة "تسنيم"، إنه "يتعين على السفن الأمريكية أن تتصرف بعقلانية في الخليج، لأنها تقع ضمن مدى الصواريخ". حول هذا الموضوع، تحدث الباحث والخبير في الشأن الإيراني، محمد غراوي:واشنطن تبدي اهتمامها بمناقشة القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية مع موسكو. وهو ما قال عنه الباحث السياسي، صفوت عمران:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио