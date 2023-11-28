https://sputnikarabic.ae/20231128/صحيفة-عسكرية-أمريكية-الخطوة-التي-طبقت-على-سو-57-الروسية-لم-تحدث-من-قبل--1083556303.html
صحيفة عسكرية أمريكية: الخطوة التي طبقت على "سو-57" الروسية "لم تحدث من قبل"
صحيفة عسكرية أمريكية: الخطوة التي طبقت على "سو-57" الروسية "لم تحدث من قبل"
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن المقاتلة الروسية "سو -57" التي تحمل على متنها طائرة صغيرة دون طيار ستصبح طائرة مقاتلة فريدة من نوعها في العالم. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T13:31+0000
2023-11-28T13:31+0000
2023-11-28T13:31+0000
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وجاء في المقال المنشور: "بفضل القدرة على حمل طائرات دون طيار صغيرة على متنها، ستصبح الطائرة "سو -57" طائرة مقاتلة فريدة تمامًا في العالم كله".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بتصميم طائرات دون طيار صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس، التي ستضيف ميزات لا مثيل لها للمقاتلة الروسية.وقال المصدر إنه "تم إنشاء طائرات دون طيار صغيرة لأغراض مختلفة لـ (سو 57)، وهذه الطائرات (الصغيرة) ستكون قادرة على أن يتم تحميلها وتعليقها خارجيا في مقصورة جسم الطائرة وإسقاطها في الهواء".تعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57" في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231128/سو-57-تخفي-بداخلها-طائرات-مسيرة-قادرة-على-ضرب-الأهداف-وتشتيت-الدفاعات--1083538324.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
صحيفة عسكرية أمريكية: الخطوة التي طبقت على "سو-57" الروسية "لم تحدث من قبل"
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن المقاتلة الروسية "سو -57" التي تحمل على متنها طائرة صغيرة دون طيار ستصبح طائرة مقاتلة فريدة من نوعها في العالم.
وجاء في المقال المنشور: "بفضل القدرة على حمل طائرات دون طيار صغيرة على متنها، ستصبح الطائرة "سو -57" طائرة مقاتلة فريدة تمامًا في العالم كله".
وأشارت صحيفة "ميلتري ووتش" إلى أن إدخال طائرات دون طيار في ترسانة المقاتلة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فعاليتها في القتال الجوي وسوف يحسن الدفاع.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بتصميم طائرات دون طيار صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس،
التي ستضيف ميزات لا مثيل لها للمقاتلة الروسية.
وقال المصدر إنه "تم إنشاء طائرات دون طيار صغيرة لأغراض مختلفة لـ (سو 57)
، وهذه الطائرات (الصغيرة) ستكون قادرة على أن يتم تحميلها وتعليقها خارجيا في مقصورة جسم الطائرة وإسقاطها في الهواء".
تعتبر "سو-57"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، معززة بتقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة.
وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.
بدأت عمليات التسليم التسلسلية لطائرة "سو-57" في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية على 76 طائرة بحلول عام 2027.