https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-في-أوكرانيا-1083540029.html

ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا

ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا

صرح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا ستنتصر في صراعها مع أوكرانيا مرجعا ذلك لعدة أسباب. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T07:55+0000

2023-11-28T07:55+0000

2023-11-28T07:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أشار ديفيس إلى أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع على أوكرانيا، حيث أنها لا تعتمد على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.وقال ديفيس: "في سبتمبر/ أيلول وبداية هذا الشهر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا، ووعد الاتحاد الأوروبي بنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا، لكن لن يكون من الممكن تنفيذ ولو جزء من هذه الوعود. روسيا ليس لديها مثل هذه المشاكل، إنهم مكتفون ذاتيا، ولا يحتاجون إلى الاعتماد على دول أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا".وشدد ديفيس، خلال لقاء على قناته الخاصة في "يوتيوب"، على أن هناك نقصا خطيرا في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا سبب آخر يجعل انتصار أوكرانيا مستحيلا.يذكر أن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت وأعلنت حظراً على المستوى التشريعي بشأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20231127/لن-تبقى-صامدةإعلامي-أمريكي-يكشف-مصير-أوكرانيا-العام-المقبل-1083522639.html

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