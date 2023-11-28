https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-في-أوكرانيا-1083540029.html
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
صرح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا ستنتصر في صراعها مع أوكرانيا مرجعا ذلك لعدة أسباب. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:55+0000
2023-11-28T07:55+0000
2023-11-28T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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أشار ديفيس إلى أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع على أوكرانيا، حيث أنها لا تعتمد على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.وقال ديفيس: "في سبتمبر/ أيلول وبداية هذا الشهر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا، ووعد الاتحاد الأوروبي بنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا، لكن لن يكون من الممكن تنفيذ ولو جزء من هذه الوعود. روسيا ليس لديها مثل هذه المشاكل، إنهم مكتفون ذاتيا، ولا يحتاجون إلى الاعتماد على دول أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا".وشدد ديفيس، خلال لقاء على قناته الخاصة في "يوتيوب"، على أن هناك نقصا خطيرا في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا سبب آخر يجعل انتصار أوكرانيا مستحيلا.يذكر أن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت وأعلنت حظراً على المستوى التشريعي بشأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231127/لن-تبقى-صامدةإعلامي-أمريكي-يكشف-مصير-أوكرانيا-العام-المقبل-1083522639.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
صرح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا ستنتصر في صراعها مع أوكرانيا مرجعا ذلك لعدة أسباب.
أشار ديفيس إلى أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع على أوكرانيا، حيث أنها لا تعتمد على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.
وقال ديفيس: "في سبتمبر/ أيلول وبداية هذا الشهر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا، ووعد الاتحاد الأوروبي بنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا، لكن لن يكون من الممكن تنفيذ ولو جزء من هذه الوعود. روسيا ليس لديها مثل هذه المشاكل، إنهم مكتفون ذاتيا، ولا يحتاجون إلى الاعتماد على دول أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا".
وشدد ديفيس، خلال لقاء على قناته الخاصة في "يوتيوب"، على أن هناك نقصا خطيرا في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية
، وهذا سبب آخر يجعل انتصار أوكرانيا مستحيلا.
وخلص إلى القول: "بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فإن الأفراد، والخدمات اللوجستية، والقدرة على مواصلة الأعمال القتالية، والقوة السياسية، كل هذا في جانب روسيا".
يذكر أن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت وأعلنت حظراً على المستوى التشريعي بشأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.