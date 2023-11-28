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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-في-أوكرانيا-1083540029.html
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا
صرح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا ستنتصر في صراعها مع أوكرانيا مرجعا ذلك لعدة أسباب. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:55+0000
2023-11-28T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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أشار ديفيس إلى أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع على أوكرانيا، حيث أنها لا تعتمد على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.وقال ديفيس: "في سبتمبر/ أيلول وبداية هذا الشهر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا، ووعد الاتحاد الأوروبي بنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا، لكن لن يكون من الممكن تنفيذ ولو جزء من هذه الوعود. روسيا ليس لديها مثل هذه المشاكل، إنهم مكتفون ذاتيا، ولا يحتاجون إلى الاعتماد على دول أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا".وشدد ديفيس، خلال لقاء على قناته الخاصة في "يوتيوب"، على أن هناك نقصا خطيرا في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا سبب آخر يجعل انتصار أوكرانيا مستحيلا.يذكر أن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت وأعلنت حظراً على المستوى التشريعي بشأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20231127/لن-تبقى-صامدةإعلامي-أمريكي-يكشف-مصير-أوكرانيا-العام-المقبل-1083522639.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي يتحدث عن "نقطة تحول" في أوكرانيا

07:55 GMT 28.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا ستنتصر في صراعها مع أوكرانيا مرجعا ذلك لعدة أسباب.
أشار ديفيس إلى أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع على أوكرانيا، حيث أنها لا تعتمد على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.
وقال ديفيس: "في سبتمبر/ أيلول وبداية هذا الشهر، لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على المساعدة لأوكرانيا، ووعد الاتحاد الأوروبي بنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا، لكن لن يكون من الممكن تنفيذ ولو جزء من هذه الوعود. روسيا ليس لديها مثل هذه المشاكل، إنهم مكتفون ذاتيا، ولا يحتاجون إلى الاعتماد على دول أخرى، كما هو الحال في أوكرانيا".
وشدد ديفيس، خلال لقاء على قناته الخاصة في "يوتيوب"، على أن هناك نقصا خطيرا في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا سبب آخر يجعل انتصار أوكرانيا مستحيلا.
وخلص إلى القول: "بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فإن الأفراد، والخدمات اللوجستية، والقدرة على مواصلة الأعمال القتالية، والقوة السياسية، كل هذا في جانب روسيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
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يذكر أن روسيا أعربت مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت وأعلنت حظراً على المستوى التشريعي بشأن أي مفاوضات محتملة مع روسيا. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
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