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القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-تدريب-استخدام-المسيرات-الأوكرانية-ومخازن-وقود-1083551826.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز تدريب استخدام المسيرات الأوكرانية ومخازن وقود
طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز تدريب استخدام المسيرات الأوكرانية ومخازن وقود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية ضربت مركزًا أوكرانيًا للتدريب واستخدام الطائرات المسيرة، وثلاث محطات رادار، ومنشأة لتخزين وقود... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:42+0000
2023-11-28T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركزا تدريبيا لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتخزين وقود الطائرات".وجاء في بيان الوزارة أيضا: "استهدفت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اثنتان من طراز "بي- 18"، وواحدة من طراز "إس تي- 68"، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأوكرانيين في 103 مناطق".وأوضحت الوزارة أن طيران الجيش، خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم بمهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل المظليين، ونقل البضائع العسكرية، وتقديم الدعم الجوي للوحدات التي تقوم بالمهام ضمن إطار العمليات الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-أرتيوموفسك--عاجل--1083552233.html
https://sputnikarabic.ae/20231128/الطيران-الروسي-يدمر-معاقل-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1083536515.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تضرب مركز تدريب استخدام المسيرات الأوكرانية ومخازن وقود

11:42 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 28.11.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية ضربت مركزًا أوكرانيًا للتدريب واستخدام الطائرات المسيرة، وثلاث محطات رادار، ومنشأة لتخزين وقود الطائرات.
وأضافت الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات تابعة للقوات الروسية، مركزا تدريبيا لاستخدام الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتخزين وقود الطائرات".
وجاء في بيان الوزارة أيضا: "استهدفت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اثنتان من طراز "بي- 18"، وواحدة من طراز "إس تي- 68"، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأوكرانيين في 103 مناطق".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
11:32 GMT
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن طواقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "Mi-28H" الروسية دمرت نقاط التموضع الأساسية والمركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ الرحلات القتالية، قام طيارو الطيران العسكري بإطلاق صواريخ على النقاط المحصنة التي تم اكتشافها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط التحكم والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
طائرات الهليكوبتر الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر معاقل ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
03:27 GMT
وأوضحت الوزارة أن طيران الجيش، خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، يقوم بمهام مرافقة القوافل، وتدمير المركبات المدرعة، ونقل المظليين، ونقل البضائع العسكرية، وتقديم الدعم الجوي للوحدات التي تقوم بالمهام ضمن إطار العمليات الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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