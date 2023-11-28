https://sputnikarabic.ae/20231128/طفل-يسرق-رافعة-شوكية-ومطاردة-حامية-الوطيس-من-قبل-الشرطة-فيديو--1083553748.html
طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديو
طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديو
طاردت شرطة آن أربور الأمريكية، صبيا يبلغ من العمر 12 عاما بعد سرقته لرافعة شوكية من مدرسة إعدادية في مدينة آن أربور في ولاية ميشيغان الأمريكية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T12:23+0000
2023-11-28T12:23+0000
2023-11-28T12:36+0000
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ووفقا لبيان الشرطة: "الساعة 6:45 مساء يوم السبت، توجهت الشرطة إلى مدرسة فورسايث المتوسطة في آن أربور بناءً على بلاغات عن محاولة سرقة سيارة بناء، وبعد دقائق قليلة من تلقي المكالمة، شوهدت السيارة المعنية وهي تسير من دون أضواء، وتبع ذلك مطاردة وبدأ الضباط في مطاردة الصبي، بسرعة تقارب 15 إلى 20 ميلاً في الساعة".وبحسب البيان، كان هذا وضعا خطيرا للغاية وكان من الممكن أن ينتهي بسهولة بإصابات خطيرة، حيث انتهى الأمر باصطدام السيارة المجهزة برافعة شوكية بـ10 سيارات متوقفة أثناء مرورها بحي جورج تاون بوليفارد، وتم احتجاز الصبي في مركز احتجاز الأحداث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديو
12:23 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 28.11.2023)
طاردت شرطة آن أربور الأمريكية، صبيا يبلغ من العمر 12 عاما بعد سرقته لرافعة شوكية من مدرسة إعدادية في مدينة آن أربور في ولاية ميشيغان الأمريكية.
ووفقا لبيان الشرطة: "الساعة 6:45 مساء يوم السبت، توجهت الشرطة إلى مدرسة فورسايث المتوسطة في آن أربور بناءً على بلاغات عن محاولة سرقة سيارة بناء، وبعد دقائق قليلة من تلقي المكالمة، شوهدت السيارة المعنية وهي تسير من دون أضواء، وتبع ذلك مطاردة وبدأ الضباط في مطاردة الصبي، بسرعة تقارب 15 إلى 20 ميلاً في الساعة".
وبحسب البيان، كان هذا وضعا خطيرا للغاية وكان من الممكن أن ينتهي بسهولة بإصابات خطيرة، حيث انتهى الأمر باصطدام السيارة المجهزة برافعة شوكية بـ10 سيارات متوقفة أثناء مرورها بحي جورج تاون بوليفارد، وتم احتجاز الصبي في مركز احتجاز الأحداث.